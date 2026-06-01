Driven projektledare till internationell teknikbolag!
Är du en driven initiativtagare som brinner för att utveckla verksamheter och driva både interna och externa projekt? Vill du arbeta i en varierande roll med stort eget ansvar där du får koordinera och leda leveransprojekt för tekniska lösningar? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Om rollen
Vi söker nu en engagerad projektledare till ett internationellt teknikbolag med verksamhet i Linköping. Här erbjuds du en självständig och utvecklande roll där du arbetar nära både kunder, utvecklingsteam och internationella samarbetspartners.
Som projektledare ansvarar du för att driva leveransprojekt inom både hårdvara och mjukvara, från uppstart till avslut. Du arbetar nära organisationens olika funktioner och har en central roll i att säkerställa kvalitet och kundnöjdhet genom hela projektprocessen.Publiceringsdatum2026-06-01Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Planera, starta upp, driva och avsluta projekt från start till mål
Samordna interna och externa resurser, inklusive underleverantörer
Säkerställa att projekt levereras enligt tidplan, budget och kvalitet
Ha löpande dialog med kunder och skapa långsiktiga relationer
Ansvara för att kunders behov följs upp och utvärderas till praktiska och tekniska lösningar
Ansvara för projektprocesser, kravspecifikationer och projektdokumentation
Identifiera möjligheter till merförsäljning och utveckling hos befintliga kunder
Du arbetar huvudsakligen från kontoret i Linköping men kommer även att besöka kunder och delta i samordningsmöten hos moderbolaget i Tyskland några gånger per år. Resor inom Sverige förekommer också i tjänsten.
Vi söker dig som
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av projektledning, leveransprojekt eller kravanalys. Du har god förståelse för projektstyrning och trivs i en roll där teknik, struktur och kundkontakt möts.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av att driva projekt och koordinera resurser
God administrativ och organisatorisk förmåga
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av mjukvaruprojekt eller mjukvaruutveckling
Förståelse för tekniska lösningar och system
Akademisk utbildning inom relevant område
Kunskaper i tyskaDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tror att du är en person som:
Är driven, ansvarstagande och initiativrik
Har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer
Trivs med kundkontakt och samarbete
Är strukturerad och kvalitetsmedveten
Har god analytisk förmåga och kan växla mellan helhet och detalj
Är en lagspelare som gärna involverar och samarbetar med andra
Här erbjuds man:
Låg personalomsättning och trygg arbetsplats: Ingen har arbetat här mindre än fem år, vilket vi är väldigt stolta och glada över.
Stor frihet under ansvar: Planera och styr din egen tid i en roll där du kan arbeta självständigt och påverka din arbetsvardag.
Det lilla stora företaget: Här får du en nära kontakt med både kollegor och kunder och kan vara med och påverka företagets utveckling lokalt.
Konkurrenskraftiga förmåner: Hos kunden får du bra pension, konkurrenskraftig lön och generöst friskvårdsbidrag. Dessutom en extra månadslön per år!
Fortsatt intresserad av rollen?
Vad kul! Då får du mer än gärna ansöka med ett CV så hör vi av oss för ett eventuellt nästa steg i processen.
Den här rekryteringsprocessen administreras av Job Solution Consulting, och kunden har begärt att alla frågor angående tjänsten hanteras av Job Solution Consulting. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig. Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
581 28 LINKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
