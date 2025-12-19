Driven Kalkylator inom Mark & Anläggning
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Nu letar vi efter en erfaren kalkylator till ett av de bästa mark- och anläggningsteamen i norra Stockholm.
Som kalkylator blir du en nyckelperson för att driva anbudsprojekt framåt. Du ansvarar för att ta fram korrekta anbudskalkyler med noggranna mängdberäkningar. Du leder kalkylarbetet inom projektet hela vägen fram till produktionsstart och bidrar till företagets lönsamhet genom noggrann analys, riskbedömning och kostnadsoptimering.
Kontoret finns i Västerort och du väntas vara på plats på kontoret minst tre dagar i veckan. Arbetet och innebär både självständigt arbete och nära samverkan med ett erfaret kalkylteam.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Driva processen från hämtning av förfrågningsunderlag till inlämning av anbud.
Leda kalkylarbetet i anbudsprojekt.
Upprätta och kvalitetssäkra mängdberäkningar, prissättning och omkostnadsberäkningar.
Identifiera och dokumentera förutsättningar, risker och möjligheter.
Presentera och överlämna kalkyler inför anbudsgenomgång och produktionsstart.
Hålla dig uppdaterad kring marknadspriser, produktionsmetoder och teknik.
Inhämta och utvärdera offerter från underentreprenörer och leverantörer.
Samverka med projektledare, inköp, produktion och externa leverantörer.
Utveckla och förbättra kalkylrutiner och verktyg genom att följa upp utförda kalkyler mot verkligt utfall.
Bidra till en trygg arbetsmiljö och följa värderingar och riktlinjer.
Det vi kräver av dig är följande:
Minst två års arbetslivserfarenhet från byggproduktion.
Minst tre års erfarenhet som kalkylator mot mark och anläggning.
Erfarenhet av LOU.
God kunskap inom byggteknik, AMA, MER och entreprenadjuridik.
God materialkunskap samt kvalitet och miljökunskaper.
Mycket god förmåga att läsa och tolka ritningar och tekniska beskrivningar.
Kunskap om myndighetskrav och lagar.
Kunskap om mark- och ledningsarbeten.
B-körkort.
Goda kunskaper i MS Office, MAP och Bluebeam.
God svenska i tal och skrift.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och en god analytisk förmåga, samt är affärsmässig och lösningsorienterad. Du arbetar strukturerat och driver arbetet mot uppsatta deadlines. Du trivs både med att arbeta självständigt och i team, och har lätt för att hantera kundkontakter och bygga långsiktiga relationer.
Rollen innebär att du ibland arbetar under högt tempo och snabba förändringar, vilket kräver att du är stresstålig och anpassningsbar. Dessutom har du god förståelse för produktion, mängdberäkning och produktionsflöden.
Anställningsvillkor
Start sker enligt överenskommelse och arbetstiderna är flexibla med frihet under ansvar. Utöver en konkurrenskraftig lön erbjuds du generösa förmåner och erbjudanden.
Att jobba här innebär att du blir del av en erfaren och stabil arbetsgivare där värderingarna ligger till grund för verksamheten. Här sätts medarbetarens engagemang och utveckling i centrum, och du omges av ett kunnigt och mångsidigt team. Du får friheten att ta eget ansvar och möjlighet att själv styra din arbetstid, samtidigt som beslutsvägarna är korta och tempot högt.
Arbetskulturen präglas av trivsel och en ständig strävan efter utveckling, vilket gör detta till en plats där många väljer att stanna länge och möjligheterna till utveckling är stora.Så ansöker du
Låter detta som en roll för dig? Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag.
Ansvarig för rekryteringen är Talent Manager Sanna Vestin. Kontakta Sanna för mer information eller om du vill presentera dig i samband med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
