Driven ingenjör sökes till Flight Data and Navigation
2026-02-18
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Vill du bidra till säkrare samhällen och människor? Då har du kommit rätt, för vi ska växa!
Din roll
Vi på Flight Data and Navigation jobbar med att utveckla och leverera funktioner till navigationssystemet i JAS 39 Gripen. Bland annat håller vi koll på flygplanets höjd, fart, position, attityd och rörelse. Vi jobbar i tvärfunktionella team som arbetar med både system- och mjukvaruutveckling, så hos oss kan du följa med en funktion hela vägen från studie till färdig produkt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och rollen kan formas efter vem du är. Här finns stora möjligheter för dig att utvecklas och gott om nya roller att växa in i. Vårt teknikområde är mångsidigt och har mycket samarbete med andra teknikområden, flygprovsingenjörer och piloter, samt har kontakter med både nationella och internationella leverantörer och kunder.
Några exempel på arbetsuppgifter, beroende på vad som passar dig och vilken inriktning du väljer
* Insamling, analys och definition av krav
* Systemering av flygkritiska förmågor
* Programmering och testning av flygkritisk programvara
* Ledning av team eller mindre projekt
Test och verifiering av systemfunktioner i simulatorer, riggar och stöttning vid flygprov
* Teknikinriktad examen från universitet/högskola
* Känsla för ordning och reda, vilket behövs då arbetet till stor del består av flygkritiska system
* God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska
* Som person är du nyfiken och har god samarbets- och initiativförmåga
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Du kommer bli en del av ett härligt team med blandade åldrar, män och kvinnor som tycker om att ha kul på jobbet.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Välkommen med din ansökan!
