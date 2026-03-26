Driven Drifttekniker till Strängnäs
Gillar du teknik som faktiskt gör skillnad, varje dag?
Vill du arbeta med drift av en anläggning där din insats bidrar till att bostäder, skolor och verksamheter får trygg och hållbar värme?
Nu söker vi drifttekniker till vårt kraftvärmeverk i Strängnäs.
Hos oss arbetar du nära tekniken och får möjlighet att vara med och producera fjärrvärme baserad på förnybara restprodukter från skogsindustrin. Det är ett jobb där teknik, hållbarhet och samhällsnytta möts och där du ser resultatet av ditt arbete direkt.
Vi välkomnar dig oavsett om du har flera års erfarenhet eller är i början av din tekniska karriär.

Om tjänsten
Som drifttekniker blir du en del av ett engagerat team som tillsammans ansvarar för driften och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Du arbetar både i kontrollsystem och ute i anläggningen och följer produktionen i realtid, analyserar driftdata och ser till att allt fungerar stabilt, säkert och effektivt.
I nära samarbete med kollegor kommer dina dagar fyllas med varierande arbetsuppgifter som:
Övervaka och styra produktionen via kontrollsystem
Optimera drift och justera parametrar utifrån aktuellt driftläge
Göra ronderingar och kontrollera utrustning i anläggningen
Felsöka och åtgärda driftstörningar
Medverka vid enklare service- och underhållsarbete
Delta i förbättrings- och utvecklingsarbete
Samarbeta med kollegor, entreprenörer och leverantörer
Rollen innebär skiftgång, vilket ger variation i arbetet och möjlighet till längre sammanhängande ledighet.
Med tiden bygger du upp en djup förståelse för anläggningen och kan få möjlighet till ett allt större ansvar.
Vem är du?
Du trivs i en roll där du får ta ansvar, lösa problem och arbeta nära tekniken. Du är nyfiken på hur system hänger ihop och tycker om att få saker att fungera, både i stunden och över tid.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Är strukturerad och noggrann
Har lätt för att lära dig nya system
Tar initiativ och är trygg i att fatta beslut (även i pressade situationer)
Trivs med att samarbeta och dela kunskap
Du behåller lugnet när något oväntat händer och arbetar metodiskt för att hitta lösningar. Du behöver inte kunna allt från början eftersom vi lägger stor vikt vid din vilja att lära och utvecklas.Kvalifikationer
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Grundläggande systemvana
Samt något av följande:
Erfarenhet från energi-, process- eller tillverkningsindustri
Teknisk utbildning inom exempelvis energi, drift eller underhåll
Eller annan relevant teknisk bakgrund
Meriterande
Erfarenhet av drift, övervakning eller tekniskt underhåll
Bakgrund inom exempelvis VA, VVS, fastighet eller processindustri
Erfarenhet av energiproduktion, t.ex. fjärrvärme eller biogas
Vad erbjuder vi?
Hos Solör Bioenergi får du ett arbete där du både utvecklas och bidrar till något större.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete inom samhällsviktig verksamhet
En arbetsplats där vi stöttar varandra och tar ansvar tillsammans
Möjlighet att utvecklas i din roll över tid
En generös arbetstidsförkortning och förmånliga villkor
Fokus på hälsa, balans och en hållbar arbetsmiljöÖvrig information
Omfattning: Heltid, skiftgång
Placering: Strängnäs
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 26 april
Provanställning kan komma att tillämpas och en bakgrundskontroll kan genomföras som en del av rekryteringsprocessen. Urval och intervjuer sker löpande och stor vikt läggs vid personligt lämplighet.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss, vi berättar gärna mer om rollen och hur det är att arbeta hos oss. Välkommen med din ansökan!Kontaktuppgifter för detta jobb
Viktoria McLellan Ernstviktoria.mclellan-ernst@solorbioenergi.com
Börja din karriär inom hållbar energi - välkommen till Solör Bioenergi Strängnäs!
Om Solör Bioenergi
Solör Bioenergi är en av de ledande aktörerna inom förnybar energi baserad på trädbränslen, med cirka 900 000 dagliga användare på över 300 platser i Sverige och Norge. Vi producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier med restprodukter från skogsindustrin som bränsle. En cirkulär affärsmodell vi är stolta över och som vi fortsätter att utveckla. Så ansöker du
