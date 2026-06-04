Personlig assistent till man på Söder, Extra!
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Söker du ett meningsfullt extrajobb?
Jag bor på Söder tillsammans med min familj och letar nu efter en personlig assistent som kan arbeta extra vid behov. Arbetet utförs i mitt hem, vilket gör att det är viktigt att du är respektfull, har en god känsla för integritet och trivs i ett nära samarbete.
Som person är jag social och har ett stort intresse för musik. I min vardag behöver jag stöd i de flesta moment, vilket innebär att du behöver vara i god fysisk form och känna dig trygg med att köra min rullstol samt hjälpa till vid förflyttningar.
Jag söker dig som är lugn, trygg och ansvarstagande. Du är flexibel, lösningsorienterad och bidrar till struktur och ett smidigt samarbete i vardagen. Erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men det viktigaste är att vi trivs tillsammans. Du behöver kunna kommunicera obehindrat på svenska.
Arbetet sker där jag befinner mig, hemma eller på aktiviteter, vilket gör dagarna varierande.
Arbetstiderna är förlagda dag, kväll, natt och helg.
Tjänst: Timanställning vid behov. Arbetstiderna är förlagda dag, kväll, natt och helg.
Intervjuerna sker löpande, så sök redan idag!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
120 53 STOCKHOLM Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9948687