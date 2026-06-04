Ansvarig inom kvalitet och Business Support
Saab Aktiebolag / Chefsjobb / Växjö Visa alla chefsjobb i Växjö
2026-06-04
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
I den här rollen har du ett helhetsansvar för att driva, utveckla och stötta organisationen i alla frågor som rör kvalitet och verksamhetsstöd. Rollen är i allra högsta grad operativ, då du inte enbart ställer krav på att processer ska finnas, utan är själv delaktig i att utforma och implementera struktur tillsammans med verksamheten. Du kommer också ha personalansvar för i dagsläget en person, men då vi befinner oss i en kraftig tillväxtfas kan teamet komma att växa över tid.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla och förvalta rutiner och processer inom ledningssystem
Stötta chefer i det dagliga kvalitetsarbetet
Säkerställa kvalitetsplaner i projekt och produktion
Ta fram checklistor, test- och verifieringsunderlag
Samverka nära Project Quality Manager
Bidra till utveckling av arbetssätt och systemstöd
Vår verksamhet är utspridd på flera orter, bland annat Växjö, Halmstad, Boden och Malmslätt. Det innebär att resor i tjänsten förekommer regelbundet för att du ska kunna stötta och samarbeta effektivt med de olika enheterna på plats.Publiceringsdatum2026-06-04Profil
För att trivas och lyckas i rollen söker vi dig som är en handlingskraftig person med ett starkt operativt driv och goda ledaregenskaper. Du tar stort ägandeskap för ditt ansvarsområde, är initiativrik och har modet att fatta beslut när det krävs. Som person är du nyfiken och i grunden genuint hjälpsam, vilket gör att du har lätt för att stötta och samarbeta med både ditt team och verksamhetens chefer.
Den här rollen passar dig som antingen har arbetat några år inom kvalitetsområdet och nu är redo att ta nästa steg i karriären, eller för dig som redan har hunnit bygga upp en solid erfarenhet inom kvalitet och ledarskap och vill anta en ny utmaning i en växande verksamhet. I grunden tror vi att du har en relevant utbildning inom teknik eller kvalitet, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Då vi arbetar i en internationell miljö med nära kundkontakter är god kommunikationsförmåga i både tal och skrift, på såväl svenska som engelska, ett krav. Rollen kräver även körkort, då tjänsten innebär resor.
Vi ser det som starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av verksamhetsutveckling kopplat till affärssystem (ERP). Det är också ett plus om du har erfarenhet från Försvarsmakten eller FMV.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vad just du, med din unika drivkraft och personlighet, kan bidra med till vårt team och vår fortsatta tillväxtresa.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut samt att du kan ansöka på både svenska och engelska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Växjö Ljungadalsgatan 2B (visa karta
)
351 80 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB felicia.goransson@saabgroup.com Jobbnummer
9948683