Arbetsledare Drift | Riksbyggen | Stockholm | Konsult
Experis AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-04
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Vill du kliva in i ett operativt ledaruppdrag där du gör skillnad från dag ett? Nu söker vi en erfaren arbetsledare för ett tidsbegränsat konsultuppdrag hos Riksbyggen - perfekt för dig som trivs i högt tempo och vill bidra i en intensiv uppstartsfas.
Om rollen
I rollen som interim arbetsledare inom drift och skötsel kliver du in i ett nystartat uppdrag där du avlastar befintlig gruppchef och säkerställer att den dagliga driften fungerar effektivt. Du leder och fördelar arbetet för ett team om cirka 8 medarbetare och har ett nära samarbete med gruppchef och verksamhet.
Ditt fokus är att strukturera, prioritera och följa upp arbetet kopplat till skötsel och drift av cirka 44 hyresfastigheter i Stockholm. Rollen är operativ, hands-on och kräver att du snabbt sätter dig in i verksamheten och levererar från första dagen.
Uppdraget är ett tidsbegränsat konsultuppdrag med start omgående och beräknas pågå i cirka 3-7månader, med möjlighet till förlängning.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en trygg och erfaren arbetsledare inom drift eller fastighetsförvaltning. Du har en naturlig förmåga att skapa struktur i en dynamisk miljö och trivs i en roll där du får ta stort ansvar operativt.
Du är van att leda i vardagen, fatta snabba beslut och driva arbetet framåt tillsammans med ditt team.Publiceringsdatum2026-06-04Kvalifikationer
Erfarenhet av arbetsledning inom drift- eller fastighetsorganisation
Tidigare erfarenhet från liknande operativ roll
Förmåga att snabbt sätta dig in i nya uppdrag och leverera direkt
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort
Tillgänglig för start med kort varsel
Personliga egenskaper
Självgående och handlingskraftig
Strukturerad och lösningsorienterad
Tydlig i ditt ledarskap
Flexibel och stresstålig
God samarbetsförmåga
Vad erbjuder vi dig!
Ett utvecklande och intensivt uppdrag i en etablerad organisation
Möjlighet att påverka och skapa struktur i ett nystartat uppdrag
Ett konsultuppdrag där du snabbt gör skillnad
Trygg anställning hos Jefferson Wells med konkurrenskraftiga villkor
Om företaget
Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare och arbetar med att utveckla hållbara boendemiljöer. Här blir du en del av en verksamhet som präglas av engagemang, ansvar och långsiktighet.Så ansöker du
Sök tjänsten genom att klicka på "Ansök via extern länk" nedan. Där registrera du dig och bif ditt CV och personliga brev. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via e-post. Detta är ett konsultuppdrag hos vår kund och du blir anställd av Jefferson Wells.
Vid tekniska problem med din ansökan och vår hemsida kontakta vår support på 0771-252600
Urval och intervjuer sker löpande därför kan tjänsten bli tillsatt innan sista ansökningsdatum. För mer information kontakta rekryterare Fia Fagerlund på fia.fagerlund@manpower.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Vi är ett av få bolag som samarbetar med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område. Som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Vår verksamhet bygger på att våra anställda trivs och utvecklas. Vi erbjuder en trygg anställning med allt vad det innebär: månadslön, kollektivavtal, försäkringar mm. Läs mer om hur det är att vara konsult på Jefferson Wells https://www.jeffersonwells.se/sv/karriar/konsult-pa-jefferson-wells Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Kungsbron 21, 111 22 Stockholm (visa karta
)
111 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uthyrd som konsult till Riksbyggen Kontakt
Contact
Fia Fagerlund fia.fagerlund@jeffersonwells.se Jobbnummer
9948684