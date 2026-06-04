Plattformsingenjör inom Containerinfrastruktur
Avaron AB / Elektronikjobb / Örebro Visa alla elektronikjobb i Örebro
2026-06-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en central roll i en verksamhetskritisk IT-miljö där stabil och säker containerinfrastruktur är avgörande för att moderna Kuberneteslösningar ska fungera i praktiken. Här blir du länken mellan den underliggande infrastrukturplattformen och teamen som bygger och driver Kubernetesplattformen. Fokus ligger på att utveckla, standardisera och förvalta en robust datacenterplattform med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och effektiv resursanvändning.
Du arbetar nära plattforms-, DevOps- och utvecklingsteam och får stor påverkan på hur den tekniska grunden designas och vidareutvecklas. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera djup infrastrukturell kompetens med moderna containerplattformar i en komplex miljö där rätt tekniska beslut gör verklig skillnad.
ArbetsuppgifterDu driver design, etablering och förvaltning av den infrastruktur som bär Kubernetes- och containerplattformen.
Du säkerställer en stabil, säker och skalbar plattform i datacentermiljö.
Du arbetar med virtualiseringsplattformar, främst VMware-baserade lösningar.
Du utvecklar och förvaltar plattformens nätverks-, lagrings- och compute-komponenter.
Du ansvarar för dimensionering, kapacitetsplanering och resursoptimering.
Du hanterar drift, patchning och livscykelhantering av plattformen.
Du definierar standarder för hur Kuberneteskluster byggs, distribueras och förvaltas.
Du samarbetar nära team som använder infrastrukturen och bidrar till förbättringar inom plattform, säkerhet och drift.
KravErfarenhet av arbete inom infrastruktur, datacenter eller plattformsmiljöer.
Erfarenhet av virtualiseringsplattformar, exempelvis VMware vSphere.
Erfarenhet av att designa och drifta Kubernetes i on-premises- eller hybridmiljöer.
Praktisk erfarenhet av containerplattformar såsom Kubernetes, OpenShift eller VMware Tanzu.
God förståelse för datacenterkomponenter såsom compute, lagring och nätverk.
Erfarenhet av kapacitetsplanering, skalning och resursoptimering.
Kunskap om datacenternätverk, exempelvis VLAN, lastbalansering och brandväggar.
Erfarenhet av Linuxbaserade system.
Erfarenhet av drift, patchning och livscykelhantering av plattformar.
Förmåga att dokumentera och etablera tekniska standarder.
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av VMware Tanzu eller Red Hat OpenShift i produktionsmiljö.
Kunskap om Infrastructure as Code, exempelvis Terraform eller Ansible.
Erfarenhet av automatisering av plattformsinstallationer och klusterprovisionering.
Erfarenhet av hybridmoln eller privata molnplattformar.
Förståelse för hur Kubernetesplattformar används av DevOps- och utvecklingsteam.
Erfarenhet av observability-lösningar för monitorering, loggning och metrics.
Kunskap om lagringstekniker som SAN, vSAN och CSI-drivrutiner.
Erfarenhet av ITIL eller andra etablerade ramverk för IT-drift.
Erfarenhet av säkerhetsarbete kopplat till plattformar och infrastruktur.
Vana från miljöer med höga krav på stabilitet, tillgänglighet och driftsäkerhet.
Kunskap om säkerhet i infrastrukturlager, exempelvis segmentering och åtkomstkontroller.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7854474-2037009". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Örebro Station (visa karta
)
703 42 ÖREBRO Jobbnummer
9948686