Florist sökes på timmar
Hadi Jasim, Hussein / Butikssäljarjobb / Lerum Visa alla butikssäljarjobb i Lerum
2026-06-04
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Florist sökes på timmar till Blomstershoppen i Lerum.
Arbetsuppgifter, göra buketter, arrangemang , begravningar, bröllop mm
Expediera kunder Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: blomstershoppen@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Florist sökes". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hadi Jasim, Hussein
Brobacken 3 (visa karta
)
443 30 LERUM Arbetsplats
Blomstershoppen Kontakt
Helene Strandh helenestrandh@gmail.com Jobbnummer
9948682