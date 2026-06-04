Florist sökes på timmar

Hadi Jasim, Hussein / Butikssäljarjobb / Lerum
2026-06-04


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Florist sökes på timmar till Blomstershoppen i Lerum.
Arbetsuppgifter, göra buketter, arrangemang , begravningar, bröllop mm
Expediera kunder

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: blomstershoppen@outlook.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Florist sökes".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hadi Jasim, Hussein
Brobacken 3 (visa karta)
443 30  LERUM

Arbetsplats
Blomstershoppen

Kontakt
Helene Strandh
helenestrandh@gmail.com

Jobbnummer
9948682

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