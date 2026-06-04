Senior Processkonstruktör - Värmepump
Unik Resurs I Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång Visa alla maskiningenjörsjobb i Finspång
2026-06-04
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Företagspresentation
Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Senior Processkonstruktör – Värmepump för ett uppdrag på deras site i Finspång.
Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov.
Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många.
Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på 12 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vi söker en mycket erfaren och strukturerad senior processkonstruktör som vill ta ett handfast, operativt ansvar för att slutföra och kvalitetssäkra ett av våra pågående projekt inom industriella värmepumpar. Rollen passar dig som har ett gediget tekniskt lugn, arbetar metodiskt och drivs av och att knyta ihop säcken och hålla en tydlig röd tråd genom projektets slutfas.
Om rollen
I den här rollen kliver du direkt in i ett pågående och komplext projekt inom värmepumpsteknik. Ditt primära fokus är hands-on färdigställande, vilket innebär att du går igenom befintlig konstruktion, identifierar eventuella glapp och säkerställer att alla process- och mekaniska lösningar hänger ihop sömlöst mot kontrakt och tekniska specifikationer. Du kommer att arbeta med granskning, problemlösning och färdigställande av flera centrala delsystem, såsom köldmediesystem (refrigerant system), smörjoljesystem, kylsystem, instrumentluft samt tillhörande hjälp- och kringutrustning som exempelvis detekteringssystem.
Eftersom projektet befinner sig i en intensiv slutfas ställs höga krav på att du kan arbeta fokuserat under tidspress utan att tulla på strukturen. Du arbetar i nära samarbete med projektledningen, leverantörer och interna funktioner, och blir den samlande tekniska kraften som ser till att dokumentation, systemdesign och funktion håller rätt kvalitet hela vägen till leverans.
Ditt ansvar
Operativt driva och utföra konstruktionsarbete för att färdigställa och stänga öppna tekniska punkter i projektet.
Säkerställa att en tydlig röd tråd genom hela process- och systemdesignen, inklusive P&ID, komponentval och rörsystem för ingående delsystem.
Granska, kvalitetssäkra och strukturera teknisk dokumentation inför slutleverans.
Samarbeta tätt med projektets intressenter för att garantera att de tekniska leveranserna sker enligt tidplan och uppsatta mål. Publiceringsdatum2026-06-04Profil
Vem du är
Vi söker dig som är en trygg och senior konstruktör med mångårig erfarenhet i ryggen. Du utmärker dig genom ditt lugna och metodiska arbetssätt, även när tempot runt omkring dig är högt. Du är strukturerad, har ett skarpt öga för detaljer och har en naturlig förmåga att se helheten så att ingen teknisk aspekt eller gränssnitt faller mellan stolarna. Du är en prestigelös lagspelare som trivs med att arbeta hands-on för att nå det gemensamma slutmålet.Kvalifikationer
Ingenjörsexamen (högskole- eller civilingenjör) inom maskinteknik, energiteknik eller motsvarande.
Omfattande och mångårig erfarenhet (senior nivå) av processkonstruktion, systemdesign och mekanisk konstruktion.
Erfarenhet av konstruktion och design av industriella hjälpsystem, där kunskap inom något eller flera av följande områden är starkt meriterande:
Köldmediesystem / Kylteknik (Refrigerant systems)
Smörjoljesystem
Kylsystem
Instrumentluft
Paket- och hjälpsystem (t.ex. Detection skids)
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta strukturerat med att slutföra och färdigställa komplexa industriella projekt.
Mycket god förmåga att strukturera upp och kvalitetssäkra teknisk dokumentation och underlag.
Erfarenhet från energibranschen, processindustrin eller storskaliga kraftanläggningar är ett krav.
Goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift. Kan du även tyska så är det meriterande.
Ansök redan idag!
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Jessica Ferm
070-410 63 91jessica.ferm@unikresurs.se
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#LI-Hybrid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Unik Resurs I Sverige AB
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
612 31 FINSPÅNG Arbetsplats
Unik Resurs i Sverige AB Jobbnummer
9948694