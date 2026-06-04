Senior Kubernetesplattformingenjör
Avaron AB / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2026-06-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Här får du vara med och utveckla en verksamhetskritisk Kubernetesplattform i en komplex IT-miljö där stabilitet, säkerhet och skalbarhet är avgörande. Plattformen används av flera utvecklings- och datateam, och du blir en viktig länk mellan infrastrukturen och de team som bygger och kör lösningar på plattformen.
Du arbetar i en miljö där standardisering, automation och en effektiv utvecklarupplevelse står i fokus. Rollen kombinerar plattformsutveckling, driftansvar och nära samarbete med användarna av plattformen. Du får bidra både operativt och strategiskt, från livscykelhantering och CI/CD till arkitektur och tekniska riktlinjer.
Det här är en intressant möjlighet för dig som vill påverka en modern Kubernetesplattform med höga krav på säkerhet, tillgänglighet och långsiktig hållbarhet.
ArbetsuppgifterDu designar, implementerar, vidareutvecklar och förvaltar Kubernetesplattformen i produktionsmiljö.
Du driver drift, övervakning, patchning och livscykelhantering för att säkerställa en stabil och säker plattform över tid.
Du utformar och förbättrar CI/CD-flöden för containerbaserad utveckling.
Du arbetar med automation genom Infrastructure as Code, pipelines och policystyrning.
Du stöttar och vägleder utvecklings- och datateam i hur plattformen används på ett effektivt och standardiserat sätt.
Du bidrar till att säkerställa integration mellan infrastruktur, Kubernetesmiljö och konsumerande team.
Du deltar i arkitekturarbete och kontinuerliga förbättringar med fokus på säkerhet, tillgänglighet och efterlevnad av interna riktlinjer.
KravGedigen praktisk erfarenhet av Kubernetes i produktionsmiljö.
God förståelse för containerteknik såsom Docker och OCI.
Erfarenhet av CI/CD och utveckling av pipelines.
Erfarenhet av Linuxbaserade miljöer.
Kunskap inom nätverk, säkerhet och autentisering i containerplattformar.
Förmåga att arbeta strukturerat och ta tekniskt ansvar över tid.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av att bygga eller förvalta interna utvecklarplattformar.
Erfarenhet av hybrid- eller on-premisesmiljöer.
Erfarenhet av övervakning, loggning, monitorering och metrics.
Erfarenhet av nära samarbete med utvecklings- och datateam.
Erfarenhet av säkerhetsarbete i Kubernetes, exempelvis RBAC, Network Policies och Secrets.
Erfarenhet av att definiera och förvalta tekniska standarder eller plattformsriktlinjer, exempelvis Golden Path.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7854459-2037019". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Örebro Station (visa karta
)
703 42 ÖREBRO Jobbnummer
9948695