Driven chef till FMV:s inköpsorganisation

Har du gedigen inköps- och affärskompetens samt förmågan att leda i en komplex miljö? Vill du använda din kompetens i ett uppdrag som gör skillnad på riktigt? Då kan du vara den vi söker till rollen som inköpschef för enheten fordon och hemvärn, inom FMV:s verksamhetsområde marknad och inköp (M&I). Hos oss bidrar du till ett tryggare Sverige och en säkrare omvärld. Du blir en nyckelspelare i uppdraget att säkerställa och leverera efterfrågad materiel och tjänster till vårt försvar. I en tid då vårt uppdrag är viktigare än någonsin är detta en unik möjlighet att kombinera affärsmässighet och ledarskap med samhällsnytta.Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Som chef hos oss bidrar du till FMV:s ställning som Sveriges ledande upphandlingsmyndighet och säkerställer att våra upphandlingar leder till leverans av varor och tjänster till bästa möjliga kommersiella villkor. Du är ansvarig för och leder en enhet med cirka 18 medarbetare. I enheten ingår roller som inköpsledare, strategiska inköpare och inköpare. Dina medarbetarens utgör en stödjande expertfunktion inom kommersiella frågor till myndighetens verksamheter och deras projekt. Din förmåga att leda, organisera och utveckla såväl enhetens arbete som dina medarbetare är därmed avgörande för att uppnå goda resultat. Du är såväl dina medarbetares som din närmaste chefs viktigaste kommunikationskanal i att säkerställa att resurser och kompetenser används på bästa sätt. Som chef stödjer du även medarbetarna i komplexa frågor, såsom tolkning av lagstiftning, affärsmässiga frågor och interna regelverk.
I rollen ingår att samarbeta med andra delar av M&I, FMV och Försvarsmakten, där en del av ditt uppdrag är att aktivt bygga och stärka dessa samarbeten. Viktigt är också ditt deltagande i utvecklingsaktiviteter inom M&I. Det kan handla om allt från försörjningstrygghet, avtalsuppföljning och finansieringsmodeller vid upphandling till interna frågeställningar rörande utveckling av befattningar och integration av innovation.
Som chef företräder du FMV:s vision, mål och värdegrund. Du tar ansvar för att utveckla och utöva ett gott ledarskap enligt FMV:s ledarskapsprinciper; föregå med gott exempel, förtroende, öppenhet och resultat. Du rapporterar till chef för avdelningen armé- och logistiksystem. Avdelningen har i dagsläget tre enheter varav en är den du ansvarar för.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Tjänsteresor förekommer.
Om dig
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har en aktuell och relevant flerårig erfarenhet av att leda grupper vilket gör dig trygg i ditt chef- och ledarskap. För att lyckas i rollen behöver du också ha flera års aktuell erfarenhet av komplexa upphandlingar, inköp eller affärsdrivna projekt samt en bakgrund i strategiska affärer och inköp, antingen i genomförande roll eller som ansvarig chef. Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har arbetat i en internationell miljö och har väl utvecklad förhandlingskompetens. Det är också en fördel om du har kunskap om LOU eller LUFS samt erfarenhet av materielförsörjning till Försvarsmakten, det senare är inte avgörande.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Som chef hos oss leder du verksamheten med tydlig riktning och målmedvetenhet. Du säkerställer att både kortsiktiga och långsiktiga mål nås genom strukturerat arbete, ansvarstagande och förankring hos medarbetarna. Du bygger tillitsfulla relationer och främjar en inkluderande, respektfull arbetsmiljö där engagemang, gemenskap och mångfald står i centrum. Med stabilitet, mod och integritet tar du ansvar för beslut och handlingar, leder med värdegrunden i fokus och agerar tryggt även i utmanande situationer. Genom strategisk helhetssyn prioriterar och samordnar du resurser, driver förbättringar och stärker myndighetens långsiktiga utveckling och förtroende.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än.
Du kommer att arbeta inom M&I som ansvarar för kommersiella frågor i hela FMV:s verksamhet och arbetar mot både FMV, Försvarsmakten och leverantörer. Inom M&I finns enheten fordon- och hemvärn som ansvarar för de kommersiella frågorna inom FMV:s upphandlingar av hjulfordon, materiel till hemvärnsförbanden, stridsfordon, bandvagnar till Försvarsmaktens verksamhet.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 11 januari 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• I urvalsarbetet kan vi komma att genomföra tester med stöd av extern leverantör.
• Våra fackliga företrädare är SACO Martin Cederquist, OFR/S Pia Edström, OFR/O Lars Carlsson och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Andréas Kinnander via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta rekryterare Ellinor Rosengren Thelin på ellinor.rosengren.thelin@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Hybrid #LI-ER1
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9637294