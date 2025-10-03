Driven branschutvecklare
2025-10-03
Som Branschutvecklare på Sinf blir du en del av vårt team av branschutvecklare. Tillsammans driver vi utvecklingen av flera branscher och du kommer själv ansvara för ett par av våra branschföreningar. Du leder föreningsarbetet, stöttar företagen och ser till att branscherna tar nästa steg.
Om rollen
Som Branschutvecklare på Sinf ingår du i ett erfaret team och har eget ansvar för ett par av våra branschföreningar. Du leder föreningsarbetet med styrelserna, planerar möten, aktiviteter, påverkansarbete och säkerställer att utvecklingsinitiativ blir verklighet - från idé till resultat. Du blir länken mellan företagen, föreningarna och Sinf och kombinerar strategiskt arbete med praktiskt genomförande.
Det här gör du
Planerar och håller i styrelsemöten samt har löpande dialog med styrelserna för att utveckla branscherna och företagen.
Planerar och genomför studiebesök, möten och aktiviteter som bygger nätverk, skapar affärer och ökar gemenskapen.
Driver branschutveckling - tar fram strategier och projekt tillsammans med styrelser och medlemmar och sköter branschföreningen i sin helhet.
Ger röst åt branschen - sätter riktlinjer för kommunikation via nyhetsbrev, webb, sociala medier och driver påverkansarbete.
Administrerar och utvecklar föreningarna så att de lyfts till nästa nivå.
Samarbetar brett med våra experter inom juridik, ekonomi, kommunikation och företagsrådgivning.
Vem är du?
Vi söker dig som är drivande, kommunikativ och serviceinriktad - en naturlig relationsbyggare som får saker i mål. Vi tror att du har en förmåga att organisera, prioritera och fatta egna beslut. Du är framåtlutad, vågar ta dig an nya utmaningar och tycker att det är kul att vara en del av branschernas utveckling. Du behärskar svenska och engelska både i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av policy- och påverkansarbete.
Dokumenterad erfarenhet av att utveckla samarbeten och bygga nätverk.
Sinf erbjuder kanslifunktion och utvecklingsstöd till flera branscher. Vi arbetar personligt, professionellt och proaktivt - med stark serviceanda, variation, kreativitet och högt engagemang. Hos oss samarbetar du nära jurister, rådgivare, VD, medlemsservice och kommunikatör - ett sammansvetsat team som alltid sätter medlemmarnas framgång i fokus.
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Ansökan sker via mail till bransch@sinf.se
