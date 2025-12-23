Driven Arbetsledare Till Ylab
2025-12-23
Om YLAB
YLAB är ett familjeföretag med rötterna i Småland och verksamheten baserad i Jönköping. "Vi har sedan 1977 byggt vår framgång på engagemang, kvalitet och långsiktiga relationer. Genom åren har vi utvecklats till ett väletablerat företag med resurser att hantera både komplexa och omfattande byggprojekt inom industri, bostäder och kommersiella fastigheter".
Vi är stolta över att vara ett stabilt företag med stark värdegrund. Hos oss betyder ord som "håll vad du lovar" och "nöjd kund" något på riktigt. Våra medarbetare är erfarna, engagerade och hjälpsamma - och vi ser till att du får de bästa förutsättningarna att lyckas och utvecklas hos oss."
UtmaningenVill du vara med och forma framtidens byggprojekt? YLAB söker en driven Arbetsledare som vill göra skillnad i kommersiella byggprojekt tillsammans med ett engagerat och sammansvetsat team. Här får du en nyckelroll där du kombinerar teknisk kunskap med koordinering, struktur och eget ansvar.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Som Arbetsledare på YLAB får du en nyckelroll i att driva produktionen framåt. Du ansvarar för att samordna underentreprenörer, säkerställa att material finns på plats, följa tidplan, driva byggmöten, hantera riskbedömningar samt följa upp produktionen mot budget och kvalitet.
Du jobbar nära platschef, projektledare och projektingenjör som alla ingår i ditt projektteam.
För att ge dig bästa möjliga förutsättningar så erbjuder Ylab en gedigen introduktion på både huvudkontoret i Jönköping samt i Hultseryd - en tydlig väg in i rollen där du får stöd av erfarna kollegor.
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för bygg och produktion och trivs i en koordinerande och ansvarsfull roll. Du är samarbetsskicklig, prestigelös och kommunikativ med förmåga att hantera många kontaktytor. Du arbetar strukturerat, tar initiativ, är flexibel och lösningsorienterad samt trygg i att leda möten och driva ditt arbete självständigt framåt.
Vi ser även att du har med dig följande kvalifikationer...
Högskoleutbildning/motsvarande arbetslivserfarenhet inom byggteknik eller besläktad bransch
B-körkort
God svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande om...
BAS P/U-utbildning (annars erbjuds utbildning)
Erfarenhet av större industriprojekt eller samverkan med tekniska installatörer
Varför YLAB?Hos oss får du arbeta i engagerade team med tydliga roller, stora möjligheter att påverka projekten och utvecklas i din yrkesroll. Vi kombinerar hög kompetens med ett öppet och prestigelöst arbetsklimat där du får möjlighet att växa och utmana dig själv - både professionellt och personligt.
Placeringsort: Södra/Mellersta Sverige
I rollen som arbetsledare förekommer resor och övernattningar.
Start: Januari/Februari 2026
Tycker du att det låter intressant? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag.Vi ser fram emot din ansökan!
