Drivande projekt administratör

2025-08-30
Krafttag AB söker administratör till samhällsviktigt projekt (Skåne)
Krafttag AB är ett ingenjörs- och konsultföretag med spetskompetens inom elkraft, infrastruktur och energiomställning.
Just nu söker vi en driven och strukturerad administratör/projektingenjör för ett uppdrag hos en av vår nätägare i Skåne då vår resurs ska gå på mamma ledighet.
Projektadministratör / Koordinator - Energisektorn
Vi söker en projektadministratör/koordinator till ett uppdrag inom energisektorn. Rollen innebär att stötta projektledningen i genomförandet av större projekt.Publiceringsdatum2025-08-30Dina arbetsuppgifter
Administrera projektytor, åtkomster och mappstruktur
Samordna möten, seminarier och workshops
Hantera avtal, inköpsorder och tidrapporter
Stöd i dokumenthantering och arkivering
Skriva mötesprotokoll samt uppdatera projekttidplan
Granska tekniska dokument (PID, instrument- och ventillistor) och utföra ändringar enligt instruktioner
Kvalifikationer (skallkrav):
Goda kunskaper i svenska och engelska
Vana vid Office-paketet, Teams och SharePoint
Meriterande (börkrav):
Erfarenhet av projekt inom fjärrvärmesektorn
Erfarenhet av PID-schema (AutoCAD eller motsvarande)
Kunskap i MS Project
Omfattningen beräknas initialt vara ca 50% av en heltid men kan komma att utökas upp till 100 % enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad, med intresse för att arbeta i en teknisk projektmiljö.
Att vara anställd hos oss innebär mycket frihet under ansvar, engagerande uppdrag och inte minst - ett gäng härliga och smått tokiga ingenjörer som stöttar varandra. Vi värdesätter social kompetens högt och kommer lägga stor vikt vid den personliga matchningen i våra intervjuer.
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
