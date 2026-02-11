Drifttekniker VVS
Om verksamheten
Regionområde Västfastigheter drift ansvarar för att sköta Västra Götalandsregionens fastigheter.
Det innebär att se till att fastigheterna fungerar, att fastighetstekniken underhålls och att utemiljön runt fastigheterna tas om hand. Fastighetsdrift Trollhättan ansvarar för drift och underhåll av byggnader och utemiljö för NÄL i Trollhättan samt Brinkåsen i Vänersborg. Vi utför tillsyn och skötsel, underhåll och åtgärdar fel. Efter överenskommelse med hyresgästen tar vi även hand om tillsyn och underhåll av deras utrustning. Vår tekniska personal är i beredskap dygnet runt. Vi utför också servicearbeten för fastigheter och verksamheter efter beställning.
Om arbetet
I rollen som drifttekniker VVS kommer ditt främsta ansvar vara tillsyn och skötsel av våra VVS-tekniska system som bland annat vattenförsörjning, värme, kyla, medicinska gaser och avloppsbekymmer. Du planerar, bevakar och genomför drift- och underhåll inom ditt ansvarsområde, tillsammans med övriga i VVS-gruppen. Utöver detta så är även administration och dokumentation en viktig del av arbetsuppgifterna. Naturligtvis utför du även andra arbetsuppgifter som ingår i vårt totala uppdrag inom område drift- och service.
Du kommer även så småningom ingå i VVS-gruppens beredskap, vilket innebär att arbete sker även utanför ordinarie arbetstid, men du utgår från hemmet. Inställelsetiden under beredskap är 1 timme, även vid tuffa väderförhållanden.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du är en person som har ett kundorienterat arbetssätt och förutsätter att du har lätt för såväl samarbete som självständigt arbete, samt förstår vikten av service och kontakten med våra hyresgäster.
Vidare ser vi även att du:
Har utbildning gymnasienivå eller liknande, gärna inom fastighet eller VVS
Behärskar svenska i tal och skrift
Har god datavana i Officepaketet och vana att arbeta med digitala verktyg
Har B-körkort
Vårt erbjudande
Som en av Sveriges största fastighetsförvaltare kan vi erbjuda dig goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och västra götalandsregionen. Tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor är du en del av en verksamhet som ständigt utvecklas. Hos oss har du som medarbetare inflytande över din arbetssituation, känner trygghet och delaktighet.
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
