Drifttekniker VA ref. nr. 123/25
2025-11-12
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande medarbetare som vill vara med och övervaka samt styra processerna vid våra vatten- och reningsverk med tillhörande anläggningar.
Publiceringsdatum2025-11-12
Som drifttekniker på VA-enheten får du ett omväxlande arbete där du spelar en viktig roll i att säkerställa att våra processer för vattenförsörjning och avloppsrening fungerar som de ska. Ditt arbete bidrar till att våra invånare har tillgång till rent dricksvatten och att avloppsvattnet tas om hand på ett säkert och hållbart sätt.
Arbetet omfattar regelbunden tillsyn genom rondering och felsökning för att upptäcka och åtgärda eventuella driftstörningar. Du kommer också att arbeta med att optimera processer för att öka effektiviteten och hållbarheten samt utföra förebyggande underhåll och delta i underhållsinsatser för att säkerställa en stabil och driftsäker verksamhet.
Organisationen är flexibel, där kollegor vid behov hjälper och stöttar varandra vilket innebär att vid behov kan ditt arbeta styras mot andra uppgifter inom organisationen.
Vi söker
Vi söker dig som har en utbildning eller bakgrund som är relevant för tjänsten. Vi ser det som meriterande om du tidigare har arbetat inom VA eller har erfarenhet av arbete i tekniska- eller underhållssystem. Du har en stark servicekänsla och trivs med att utmana och utveckla dig själv och dina kollegor för att tillsammans nå våra mål. Du är ansvarstagande och engagerad. Du ha lätt för att anpassa dig till nya situationer. Som drifttekniker VA hos oss kommer du i kontakt med många människor vilket ställer krav på att du är lyhörd och kan kommunicera på ett bra och tydligt sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Krav på körkort med manuell växellåda, dock ej tillgång till egen bil.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
läs mer om våra förmåner på www.kalix.se/forman
Tjänsten kan innebära följdtjänster.
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:
Kalix kommuns samhällsbyggnadsförvaltning
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning

Fast lön
Fast lön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Driftchef
Mathias Larsson Mathias.Larsson@kalix.se 0923-65610 Jobbnummer
9600222