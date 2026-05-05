Drifttekniker till ST1
2026-05-05
Vill du vara med och påverka framtidens energilösningar? Är du tekniskt lagd, gillar varierande arbetsuppgifter och trivs i en roll med stort ansvar? Då kan det här vara tjänsten för dig!
St1 söker nu en drifttekniker till Göteborgsdepån, med ansvar för att säkerställa en trygg och effektiv drift. Göteborgsdepån är St1:s största depå och spelar en central roll i leveransen av drivmedel såsom diesel och bensin till kunder i hela Sverige. Depån förser även andra depåer med produkt.
I rollen som drifttekniker arbetar du bland annat med att ta emot och förbereda utgående leveranser av petroleumprodukter. Du ansvarar även för löpande underhåll på anläggningen samt för att ta fram och uppdatera instruktioner, checklistor och annan dokumentation. Säkerhetsarbetet är en viktig del av vardagen och innefattar exempelvis riskanalyser och skyddsronder. Du blir en del av ett sammansvetsat team med kunniga och engagerade kollegor, där ni tillsammans bidrar till en säker, effektiv och välfungerande depå.
Start: Omgående, ansök redan idag då urval sker löpande
Ort: Göteborg
Omfattning: Heltid, dagtid måndag-fredag, samt beredskapstjänst på sikt
Anställningsform: Detta är initialt ett konsultuppdrag. För rätt person finns möjlighet att gå över till vår samarbetspartner förutsatt att allting fungerar bra
• Svenska i tal och skrift
• Körkort B och tillgång till bil
• Fullständig gymnasiekompetens
• Teknisk bakgrund (gärna inom processindustrin)
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med drivmedel, kemiska produkter eller processindustri
För att vara aktuell för tjänsten som drifttekniker krävs det att du som person är ansvarstagande. Du tycker om att arbeta med varierande arbetsuppgifter och är lösningsorienterad. Arbetet ställer krav på att du har arbetar med högt säkerhetstänk och är kvalitetsmedveten. Denna roll kräver även att man inte finns med i belastningsregistret då man arbetar på skyddat område, därav kommer en bakgrundskontroll av utföras samt alkohol- och drogtest.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, anslutna till Almega och med kollektivavtal som garanterar att du får rätt lön, försäkringar och arbetsvillkor. Vi finns lokalt i Västsverige och samarbetar med attraktiva arbetsgivare inom flera olika branscher.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LN Personal AB
(org.nr 556646-3591)
Victor Hasselblads gata 9A (visa karta
)
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
