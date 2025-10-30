Drifttekniker till Regeringsbyggnader
2025-10-30
Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter - däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.
Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
Fastighetsområde Regeringsbyggnader förvaltar cirka 219 000 kvm uthyrbar yta, vilket omfattar tio kvarter i södra Klara och Centralposthuset på Vasagatan. Merparten av lokalerna hyrs ut till Regeringskansliet. Bland hyresgästerna finns även kommersiella och publika verksamheter såsom butiker, restauranger och två museer. Fastighetsområdet förvaltar även statsministerns bostäder Sagerska och Harpsund.
SFV Regeringsbyggnader behöver förstärka driftsorganisationen och söker därför en drifttekniker. Du kommer tillsammans med oss andra i driftgruppen ansvara för driften av regeringskvarteren i Klara. Beredskap ingår i tjänsten
Driftgruppen består idag av 10 drifttekniker samt 3 specialister och tillsammans med tekniska förvaltare jobbar vi för att leverera en förstklassig drift och förvaltning av våra byggnader. Vi har en mycket god stämning i gruppen och tar hand om varandra.
Din roll
Som drifttekniker är dina arbetsuppgifter tillsyn/skötsel samt felavhjälpande och förebyggande underhåll. Du kommer få ett kvartersansvar men kommer också behöva sätta dig in i driften av andra kvarter för att kunna avlasta dina kollegor och hantera beredskapen som inkluderar flera närliggande kvarter inom fastighetsområdet. Andra arbetsuppgifter är systematiskt brandskyddsarbete, uppföljning av media och energi samt energieffektivisering. Som drifttekniker hos oss är du en viktig deltagare i underhålls- och ombyggnadsprojekt samt samordningsmöten.
Tillsammans arbetar vi för en långsiktig och hållbar fastighetsförvaltning bland annat genom driftoptimering. Vi medverkar i utvecklingen av digitala arbetssätt kopplat till drift/underhåll och verkar för goda samarbeten såväl internt inom SFV som med våra hyresgäster.
Din profil
Vi söker dig som har relevant erfarenhet inom drift/underhåll så som:
• brett tekniskt systemkunnande inom drift som styr/brand/el,
• erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete,
• god IT-kompetens,
• har tidigare haft beredskapstjänstgöring som innebär utryckningar vid behov,
• B-körkort.
Det är meriterande om du har:
• goda kunskaper inom VVS, styr/regler samt energieffektivisering.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Eftersom du kommer att ha daglig kontakt med hyresgäster, beställare och entreprenörer behöver du vara lyhörd, social, serviceinriktad och ha god samarbetsförmåga.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef för att skicka in din ansökan.
Vi arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Michael Herrlund tfn 010-478 76 51.
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se
Sista ansökningsdag är 2025-11-20.
Mer information
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. SFV tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde: Efter överenskommelse.
Placering: Regeringsbyggnader. Som drifttekniker är distansarbete inte möjligt.
Urval kommer göras löpande, så vänta inte med att söka.
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av våra förmåner och hur det är att jobba hos oss på Jobba hos oss | SFV.
