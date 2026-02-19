Drifttekniker till Property Partner
Om tjänsten Wrknest söker nu för Property Partners räkning en drifttekniker till en av deras fastigheter. I rollen arbetar du i centrummiljö med höga krav på kvalitet, tillgänglighet och service. Här är driften avgörande för att hyresgäster, besökare och samarbetspartners ska få en trygg och smidig upplevelse varje dag. Rollen passar dig som trivs med att vara på en och samma plats, arbeta nära kollegor och ha ett helhetsansvar för fastighetens tekniska funktion och drift. Kulturen präglas av omtanke, samarbete och ett genuint engagemang för både varandra, uppdraget och tekniken. Det är en arbetsplats där rätt inställning värderas högt och där det finns goda möjligheter att utvecklas över tid.
Dina framtida arbetsuppgifter
Arbetet består av en kombination av rondering, driftövervakning och felsökning. Du arbetar både praktiskt ute i anläggningen och i styr- och övervakningssystem. Rollen innebär stort eget ansvar samtidigt som du har nära stöd från kollegor.
Exempel på arbetsuppgifter:
Säkerställa effektiv drift och underhåll av fastigheten, inklusive felsökning och reparationer.
Hantera och följa upp felanmälningar samt utföra systematiska ronderingar.
Driftövervakning via styr- och övervakningssystem.
Förebygga och åtgärda driftavvikelser.
Vi söker dig som
Har relevant utbildning inom fastighetsteknik, drift eller motsvarande, samt erfarenhet av fastighetsdrift, teknisk service eller liknande arbete.
Har förståelse för ventilation, värme och kyla.
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Som person är du social, lösningsorienterad och prestigelös. Du tycker om att arbeta i grupp och bidrar med energi och engagemang. Du är serviceinriktad och förstår vikten av att bemöta både hyresgäster och samarbetspartners professionellt. Här uppskattas driv, nyfikenhet och viljan att utvecklas. För rätt person finns på sikt möjlighet att ta ett större ansvar.
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Sök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval.
Property Partner är ett entreprenörsdrivet bolag inom teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning med huvudkontor i Stockholm. Bolaget erbjuder högkvalitativa konsulttjänster inom drift, fastighetsteknik och förvaltning och ansvarar för cirka 1,5 miljoner kvadratmeter fastigheter runt om i Sverige. Med omkring 50 medarbetare är det ett växande bolag med korta beslutsvägar, stark gemenskap och goda möjligheter att utvecklas inom fastighetsteknik och drift.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri - alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle - i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
