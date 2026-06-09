Lärare i matematik, teknik och NO till Sannaskolan
Göteborgs kommun / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2026-06-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
Sannaskolan är en 7-9-skola med ca 570 elever och drygt 60 medarbetare. Skolan ligger i Majorna och våra lokaler har nyligen renoverats färdigt. Skolan leds av en rektor och två biträdande rektorer. På skolan finns bland annat skolpsykolog, kurator, skolsköterska samt specialpedagoger och speciallärare.Dina arbetsuppgifter
På Sannaskolan blir du en del av en kompetent och engagerad personalgrupp.Du kommer att undervisa i matematik, teknik och NO. Tillsammans med en kollega kommer du vara mentor för en klass i årskurs 7.
Du kommer att planera och utvärdera din undervisning enskilt men även tillsammans med ämneskollegor. På Sannaskolan samarbetar lärarna i ämneslag och i årskursvisa ämneslag.
På Sannaskolan arbetar personalen enligt skomodellen PALS, som främjar välmående och studiero.Kvalifikationer
Vi på Sannaskolan söker en legitimerad lärare med behörighet att undervisa åk 7-9 i matematik, NO och teknik.
Som person är du trygg i din lärarroll och kan balansera krav som ställs på dig. Du har goda pedagogiska och didaktiska kunskaper. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagarna och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Du är flexibel och kan snabbt ändra ditt förhållningssätt när det behövs. Slutligen är du en lyhörd kollega som är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
biträdande rektor
Leonard Abrahamsson leonard.abrahamsson@grundskola.goteborg.se 031-3659480 Jobbnummer
9955337