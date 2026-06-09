Dynami AB söker elektriker som vill ta nästa steg
Dynami AB / Installationselektrikerjobb / Vara Visa alla installationselektrikerjobb i Vara
2026-06-09
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
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Är du en elektriker som gillar att lösa problem, ta ansvar och förstå hur hela anläggningen fungerar?
Känner du att du vill utvecklas vidare inom projektering, reservkraft, energisystem och tekniska lösningar – istället för att bara utföra installationen?
Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.
Dynami arbetar med elkraft, reservkraft, batterilager, styrsystem och energilösningar för företag, lantbruk och offentlig sektor. Vi växer och söker nu en elektriker som vill utvecklas mot projektering, kalkyl och teknisk samordning.
Hos oss får du möjlighet att vara med hela vägen – från kundens behov och teknisk lösning till färdig anläggning.
Vi arbetar bland annat med:
Reservkraft och robust energiförsörjning
Elkraft och kraftdistribution
Batterilager och energisystem
Styrsystem och automation
Service, felsökning och teknisk support
Projekt mot företag, lantbruk och offentlig sektor
Du kommer att:
Delta i projektering och tekniska lösningar
Vara delaktig i kalkyl- och offertarbete
Stödja projektledare och projektörer
Medverka vid platsbesök och kundmöten
Arbeta med teknisk dokumentation
Utvecklas inom reservkraft, elkraft och energisystem
Vi tror att du:
Är utbildad elektriker
Har några års erfarenhet i branschen
Gillar att lösa tekniska problem
Är strukturerad och ansvarstagande
Vill utvecklas vidare i din yrkesroll
Har lätt för att samarbeta med kunder och kollegor
Meriterande:
Erfarenhet av service och felsökning
Industrielektrikerbakgrund
Erfarenhet av styr- och reglerteknik
Kunskap inom reservkraft eller elkraft
AL-auktorisation eller ambition att skaffa den
Vi erbjuder:
En möjlighet att utvecklas vidare från elektriker till teknisk specialist eller projektör
Stor frihet under ansvar
Varierande och tekniskt utmanande projekt
Kort väg till beslut
Ett företag i stark utveckling
Möjlighet att påverka både din egen och företagets framtid
Placering: Vara
Tillträde: Enligt överenskommelse
Frågor besvaras av:
Mats Fimmerstad
0512-786778
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: mats.fimmerstad@dynami.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektriker, ta nästa steg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dynami AB
(org.nr 559022-4175), http://dynami.se
Ryda Backebo 1 (visa karta
)
534 96 VARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Mats Fimmerstad mats.fimmerstad@dynami.se 0512786778 Jobbnummer
9955338