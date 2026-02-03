Drifttekniker sökes till Kumla
Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar säkerhetsfastigheter. I fastighetsportföljen ingår bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Flera av våra kunder bedriver verksamhet som är av betydelse för vårt lands säkerhet, vilket ställer speciella krav både på lokalerna och på oss. Fastigheterna finns i drygt 60 kommuner, från Trelleborg i söder till Haparanda i norr, och där finns också våra cirka 300 medarbetare. Vi växer snabbt och vår projektportfölj om 32 miljarder innebär fler spännande projekt än någonsin. Nu söker vi därför fler nyfikna och drivna personer som vill vara en del av vår resa. Välkommen till oss!Om tjänsten
Som drifttekniker hos oss är du en central del av vår verksamhet eftersom du har möjligheten att underlätta våra kunders vardag. I denna roll har du primärt ansvar för den dagliga tillsynen och driften av vår kriminalvårdsfastighet i Kumla, arbetsuppgifter kan dock uppstå inom hela vårt regionala fastighetsbestånd. Resor förekommer därför inom tjänsten.
Som drifttekniker kommer du att arbeta självständigt och på egen hand dagligen representera Specialfastigheter. Samarbetet med kunder såväl som med tekniska förvaltare, övriga kollegor och entreprenörer utgör en central del av arbetet. I den löpande förvaltningen ansvarar du för den dagliga driften, felavhjälpande underhåll, genomförande av myndighetsbesiktningar, fysisk- och digital rondering, avrop och uppföljning av utförda tjänster, samt mindre kundbeställningar & fakturahantering.
Exempel på arbetsuppgifter som ingår i tjänsten:
• Utföra felavhjälpande underhåll
• Utföra och följa upp driftoptimerande åtgärder ur ett energi- och kostnadsperspektiv
• Genomföra systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
• Beställa och medverka vid myndighetspliktiga tillsyner och besiktningar
• Löpande ha kontakt med kund, kollegor och entreprenörer
• Rapportera och uppdatera ärenden i vårt ärendehanteringssystem
• Genomföra övriga tillsyner och ronderingar
Vill du veta mer om en driftteknikers vardag? Läs gärna intervjun med vår drifttekniker Mattias - här!
Om dig
För att vara framgångsrik i rollen tror vi att du har erfarenhet av att självständigt utföra felavhjälpande underhåll och tillsyner. Utöver det ser vi gärna att du har:
• Utbildning inom driftteknik eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt
• Tidigare erfarenhet i en roll som exempelvis drifttekniker, VVS-montör, elektriker, ventilationsmontör eller annan som bedöms relevant för tjänsten.
• Generell god kunskap och förståelse för fastighetstekniska system och hur dessa samverkar
• God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift, detta då det används i det dagliga arbetet.
• God datorvana och erfarenhet av t.ex. övergripande styrsystem, system för ärendehantering, beställningar och dylikt samt fakturahantering.
• Viss erfarenhet av roll som beställare och hantering av garantiärenden
• B-körkort är ett krav
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Som person är du ansvarstagande, positiv, flexibel och lyhörd och kan behålla ditt lugn i pressade situationer. Du är van att lösa problem och utför ditt arbete med kvalitet. För att trivas i rollen måste du kunna arbeta både självständigt och i grupp.
Placering
Du blir en del av Fastighetsområde Mitt med lokalkontor i Örebro. Ditt primära arbetsområde är kriminalvårdsanstalten i Kumla men resor till och från fastigheter inom fastighetsområdet kan förekomma. Då vår verksamhet är rikstäckande förekommer även resor utanför ditt område.
