Drifttekniker sökes till Göteborg
Academic Work Sweden AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-02-05
Vår kund söker en engagerad drifttekniker som vill utvecklas i en dynamisk miljö. Här får du chansen att bidra till att säkra driften av kritiska system och infrastruktur i ett team som värdesätter innovation och samarbete och ständigt strävar efter att leverera högsta kvalitet.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett ledande företag inom fastighetsförvaltning och hantering av olika typer av fastigheter, allt från industrimiljöer och kontor till privata kunder. I denna roll arbetar du främst mot industrikunder, där teknisk kompetens och problemlösning är avgörande. Samarbete och laganda är kärnan i verksamheten - alla hjälper varandra oavsett roll. Arbetsmiljön är dynamisk och varierande, med en stark kultur av flexibilitet och stöd mellan kollegor. Du blir en del av ett team där gemensamma lösningar och engagemang prioriteras. Företaget erbjuder frihet i arbetet och möjlighet att utvecklas både tekniskt och personligt.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som drifttekniker erbjuds du en varierad arbetsvardag där ingen dag är den andra lik. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av:
• Felsökning och åtgärd av tekniska system som ventilation, pumpar och andra driftkritiska funktioner
• Utföra service och underhåll på fastighetens installationer för att säkerställa en trygg och effektiv drift
• Snabb insats vid akuta driftstopp eller problem som kräver omedelbar åtgärd
• Delta i förbättrings- och digitaliseringsprojekt av arbetsprocesser
• Samarbeta nära kollegor och kunder för att hitta lösningar och säkerställa hög servicekvalitet
VI SÖKER DIG SOM
• Har baskunskaper inom el och grundläggande fastighetsteknik
• Har grundläggande kunskap av fastighetsförvaltning i industi
• Har god datorvana och förståelse för digitala arbetsprocesser
• Är tekniskt intresserad och har en problemlösningsförmåga
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av styr- och övervakningssystem
• Kunskap och vana att läsa flödes- och systemdiagram
• Bakgrund inom entreprenad, bygg eller liknande projekt
• Mekanisk erfarenhet
• B-körkort
• Relevant teknisk utbildning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
• Förändringsbenägen
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
