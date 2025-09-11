Drifttekniker Rör
2025-09-11
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service. Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Vi har ett häftigt och roligt jobb då vi ser till att världens viktigaste livsmedel, vatten, finns tillgängligt för alla kunder. Hur löser vi det då? Nyckeln är hela avdelningens teamkänsla. Målbilden är tydlig, att leverera rent vatten i kranen och rent vatten tillbaka ut i havet på ett miljöriktigt sätt. Därför erbjuder vi dig att bli en del av vår arbetsgrupp som värderar samarbete och kunskap högt. Vi jobbar ständigt med att hålla vårat ledningsnät funktionssäkert för framtiden, där du kommer vara en viktig del av detta arbete.
Verksamhetens anläggningar ska vara i drift året om, dygnets alla timmar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som drifttekniker rör innebär att säkerställa den dagliga driften, planera och utföra underhållsarbete av verksamhetens anläggningar för att förebygga driftstörningar. En stor del av arbetet innebär höga hygienkrav och att alltid ha en säker arbetsmiljö.
Som drifttekniker rör sker det mesta av ditt arbete utomhus:
* Nyanläggning av vatten-, spill- och dagvattenledningar.
* Omläggning, reparation och saneringsarbeten.
* Underhåll av ledningsnätet tex spolning, filmning och läcksökning.
* Planering och inköp rör och material.
* Delta löpande projekt som sakkunnig inom rörläggning.
För oss är samarbete viktigt inom hela VA-avdelningen för att säkerställa helheten. Du kommer också få möjligheten att arbeta brett inom VA-området tillexempel med pumpstationer.Kvalifikationer
* Gymnasieutbildning.
* Förståelse och erfarenhet från arbete med olika typer av rör.
* B-körkort är ett krav och BE samt C körkort och lastmaskinsutbildning är meriterande.
* Datorvana och att arbeta i olika verksamhetssystem.
* Teknisk yrkeshögskola är meriterande
* Erfarenhet från kommunal vatten- och avloppsverksamhet är meriterande.
* Beredskap ingår efter introduktionstid.
Du kommer trivas hos oss om du är nyfiken, ansvarstagande och tycker det är viktigt med samarbete och att nå mål. För dig behöver också den sociala delen mot kunder vara naturligt då kundkontakter är en viktig del av jobbet. Det är ett utmanande jobb som kräver att du vill lära nytt och vågar pröva idéer. Vi kan lova att du kommer till ett kunnigt team med gott humör och stor vilja.
