Drifttekniker ledningsnät
Randstad AB / Anläggningsarbetarjobb / Malmö Visa alla anläggningsarbetarjobb i Malmö
2026-01-21
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Vill du ha ett utmanande jobb där du tillsammans med dina kollegor bidrar till en viktig samhällsfunktion? Trivs du med att arbeta mycket ute och med kroppen? Då ska du läsa vidare! Vi erbjuder ett omväxlande arbete som drifttekniker ledningsnät där du ges mycket eget ansvar.
Det här handlar jobbet om.
I den här tjänsten kommer du att arbeta som drifttekniker för ledningsnät VA och tillsammans med dina kollegor ansvara för drift, löpande service och underhåll av det allmänna avloppsledningsnätet. Du kommer att tillbringa större delen av tiden ute på uppdrag i alla VA SYDs medlemskommuner (Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö och Svedala). Vi är noga med att arbetet sker med säkerhet och kvalitet.
Arbetet utgår normalt från vår arbetsplats på Agnesfridsvägen i Malmö, men våra projekt och arbeten är förlagda inom VA SYDs hela verksamhetsområde. Distribution ansvarar för alla de delar som ingår i en distributionsanläggning; ledningsnät, pumpstationer, magasin, tryckstegringsstationer och reservoarer. Avdelningen ansvarar för såväl förnyelseplanering som rörnätsförbättringar. Här ligger även ansvaret för Bulltofta vattenverk. Avloppsvatten distribuerar spillvatten och dagvatten inom VA SYDs medlemskommuner. Enheten ansvarar för drift och underhåll av avloppsledningsnätet samt tillhörande anläggningar och anordningar som behövs för att distribuera avloppsvattnet från kunder till reningsverket. Läs mer om våra pågående arbeten här: https://www.vasyd.se/Driftinformation
Vi söker dig som:
Står bakom vår miljöidentitet och våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet
Har ett genuint intresse för att utvecklas och vill vara med och driva verksamheten framåt
Har relevant utbildning eller erfarenhet, men framför allt viljan och engagemanget att lära dig jobbet
Har en god samarbetsförmåga och är bra på att möta både interna och externa kunders förväntningar
Är strukturerad och resultatinriktad, med förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
Är noggrann, analytisk och har ett starkt säkerhetstänk
Trivs med att arbeta självständigt, men är också en teamspelare
Har en god kommunikationsförmåga och kan behålla lugnet även i stressiga situationer
Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över våra mål och samhällsviktiga uppdrag där du ges mycket eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetet och din egen kompetensutveckling. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterdagsväxling. Vi arbetar aktivt för att VA SYD ska upplevas som en mycket bra arbetsplats av våra medarbetare.
VA SYD bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade, det innebär att du som sökande eventuellt behöver gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vissa av våra anställningar kan även innebära en krigsplacering.
I den här rekryteringen samarbetar VA SYD med Randstad, du blir anställd direkt av VA SYD. Vid frågor om anställningen så är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Nadia Milotti. Vi jobbar med löpande urval.
Ansvarsområden
Utföra och dokumentera planerad tillsyn, service och underhåll av avloppsledningsnätet.
Felsöka och analysera driftproblem i ledningsnätet
Hantera akuta driftstörningar och vidta åtgärder för att förebygga driftstopp
Delta i planerade reparationer och andra underhållsinsatser
Uppdatera och analysera kartdata i GIS-system.
Bidra aktivt till en trygg och säker arbetsmiljö
Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i rollenKvalifikationer
Gymnasieexamen
Utbildning eller erfarenhet som är relevant för arbetsuppgifterna och rollen
Har god teknisk förståelse och vana att arbeta med digital dokumentation och GIS
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
B-körkort (BE och C-körkort är meriterande)Om företaget
VA SYD
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
VA SYD Kontakt
Nadia Milotti nadia.milotti@randstad.se +46768554059 Jobbnummer
9696753