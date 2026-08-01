Drifttekniker inriktning el
Statens Fastighetsverk / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-08-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Fastighetsverk i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Ekerö
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.
Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
Fastighetsområde Stockholms slott förvaltar det Kungliga slottet i Stockholm med kringbyggnader samt Drottningholms slott med tillhörande slottsområden, slottsparker samt ett flertal andra byggnader. Merparten av lokalerna och parkerna brukas av Kungliga Hovstaterna. Bland hyresgästerna finns bostadshyresgäster, kommersiella hyresgäster samt publika verksamheter såsom museer, restauranger och kyrkor.
Vi är ca 20 medarbetare som arbetar på kontoren vid Stockholms slott och Drottningholm. Hos oss erbjuds du en omväxlande roll med stort mått av eget ansvar. Du får arbeta med spännande fastigheter i fantastiska kulturella miljöer där olika lokala förutsättningar utmanar din kreativitet.
Din roll
Som drifttekniker med elansvar vid Stockholms slott och Drottningholm är du förvaltningsområdets operativa eldriftledare. Det innebär ett formellt och juridiskt ansvar enligt elsäkerhetslagen – du leder, planerar och godkänner elarbeten, utövar tillsyn över elanläggningarna och säkerställer att allt arbete bedrivs i enlighet med gällande elsäkerhetsföreskrifter och SFV:s interna rutiner.
Du utför och samordnar elinstallationer, fortlöpande tillsyn och dokumentation i miljöer där ett felsteg kan få konsekvenser för såväl personsäkerhet som oersättliga kulturvärden. Rollen kräver god förmåga att bedöma risker, kommunicera tydliga krav till entreprenörer och fatta självständiga beslut i komplexa driftsituationer.
Du samarbetar löpande med driftchef, elhandläggare och övriga tekniska resurser för att upprätthålla hög driftsäkerhet och säkerställa regelefterlevnad.
I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring.Publiceringsdatum2026-08-01Profil
Vi söker dig som har:
flerårig erfarenhet av samarbete med elentreprenörer i underhållsprojekt,
erfarenhet av arbete med el inom reservkraftsystem och fastighetsautomation,
god kunskap om elsäkerhetsföreskrifter och elinstallationsregler enligt svensk standard,
kunskap i hur man upprättar och hanterar dokumentation, kontrollprotokoll och riskbedömningar,
grundläggande IT-kunskaper och vana vid att arbeta i digitala system,
B-körkort.
Det är meriterande om du har:
gymnasial eller eftergymnasial elbehörighetsutbildning,
erfarenhet av att driva mindre projekt och arbetsleda entreprenörer,
erfarenhet av att arbeta som drifttekniker med beredskapstjänst,
grundläggande kunskaper om brandskyddsarbete i elanläggningar,
erfarenhet av att driva mindre projekt enligt styrande process,
erfarenhet av att arbeta självständigt med elinstallationer.Dina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Rollen innebär samarbete både internt och externt och en förmåga att sätta sig in i hyresgästers och kollegors situation genom att lyssna och visa hänsyn. Vidare behöver du ha förmåga till kreativa lösningar, hitta nya lösningar på gamla problem samt en vilja att hålla dig uppdaterad inom elområdet genom att t.ex. omvärldsbevaka.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att ringa rekryterande chef för att få information om hur du ska skicka in din ansökan.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Johan Strandberg tfn 010-478 70 11.
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Mer information
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Placering: Stockholm
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy.
Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att
ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av vår medarbetarpolicy och hur det är att jobba hos oss på Jobba hos oss | SFV.
Välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Fastighetsverk
(org.nr 202100-4474), https://www.sfv.se/
111 28 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens fastighetsverk Jobbnummer
10017700