Drifttekniker för fyra månaders vikariat till Coor!
Academic Work Sweden AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du tidigare erfarenhet som drifttekniker? Bli en del av ett innovativt och inkluderande företag där du får stort eget ansvar och får möjlighet att arbeta i en bred roll. Ansök redan idag - vi applicerar löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Coor Service Management är ett ledande nordiskt facility management-bolag som erbjuder smarta, hållbara och kundanpassade servicelösningar inom bland annat fastighetsskötsel, arbetsplatsservice och industrisupport. Med fokus på kvalitet, innovation och engagemang skapar Coor trygga och effektiva arbetsmiljöer för sina kunder. Du kommer att bli en del av ett härligt team. Som person är du initiativtagande och har en stor egen drivkraft.
Som drifttekniker arbetar du brett och varierande med fastighetsrelaterade tjänster i en dynamisk miljö. Du tillhör ett engagerat team med god samverkan och en stöttande, trivsam samt inkluderande arbetskultur. Som drifttekniker kommer du att ansvara för teknisk fastighetsdrift, inklusive ronderingar och felavhjälpning. Du kommer att hantera felanmälningar, samt säkerställa att systemen fungerar som de ska. Detta är ett vikariat fram till sista januari.
Du erbjuds
Vi erbjuder dig en varm, prestigelös och inkluderande arbetsplats med stort eget ansvar. Här får du goda möjligheter till personlig och professionell utveckling i en innovativ miljö, tillsammans med ett engagerat team.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att säkerställa fastigheters funktion genom löpande tillsyn, underhåll och snabb hantering av felanmälningar, samt att aktivt bidra till en säker och effektiv driftmiljö.
• Utföra löpande ronderingar, tillsyn och skötsel av fastigheter
• Ansvara för att felanmälningar blir utförda i tid och med rätt behov/kunskap
• Kommunikation med underentreprenörer och intern personal, muntligt och skriftligt
• Medverka vid upprättande och uppföljning av underhållsplaner och förbättringsförslag
• Göra riskbedömningar i arbetsmiljön och komma med förslag till utveckling
• Vara kundfokuserad och ha en affärsmässig god kundrelation
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst ett års erfarenhet som drifttekniker eller fastighetstekniker
• Innehar B-körkort
• God dator- och systemvana
• Flytande kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du har
• Utbildning inom fastighets-/driftteknik eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av el, styr- och regler, ventilation och kyla, VVS-tekniska anläggningar
• Utbildning inom saxlift, fallskyddsutbildning, truckkort, heta arbeten eller anläggningsskötare
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Social
• Ansvarstagande
• Initiativförmåga
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Coor här! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114737". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9525542