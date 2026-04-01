Drifttekniker
2026-04-01
Drift Vatten
Västervik Miljö & Energi AB har ansvaret för all VA-verksamhet inom kommunen vilket innebär drift, underhåll och utveckling av vatten- och avloppsverk, pumpstationer samt ledningsnät.
Vi söker nu två drifttekniker till Driftavdelningen - Vatten. Detta för att säkerställa kompetensöverföring inför kommande pensionsavgångar i verksamheten.
Arbetsuppgifter
Vill du bli vår nya kollega? På Driftavdelning - Vatten är vi öppna, stolta och hjälpsamma. Här får du bidra, utvecklas och trivas ihop med engagerade kollegor. Tillsammans jobbar vi med det viktigaste som finns -VA! Som drifttekniker kommer du att arbeta med drift, tillsyn, processövervakning, förebyggande och förbättrande underhåll av våra avloppsreningsverk, vattenverk och pumpstationer. I rollen ingår även att dokumentera arbetet och rapportera i våra driftssystem, så att vi kan följa upp händelser, planera åtgärder och utveckla verksamheten.
Du kommer även delta i projekt- och utvecklingsarbete. Vi erbjuder en arbetsplats med kompetenta och hjälpsamma kollegor. Arbetet är omväxlande och arbetsuppgifterna varierar. Beredskap ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har avslutad gymnasieutbildning
• har driftteknikerutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• har mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
• har mycket god datakunskap
• Körkort B är ett krav.
Som person ser vi att du är initiativrik och ansvarsfull, samtidigt som du är flexibel och har förmåga att prioritera. Du tar ansvar för arbetsuppgifter inom ditt ansvarsområde och medverkar aktivt i arbetet med att utveckla arbetsplatsen och verksamheten. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper.
Som drifttekniker förväntar vi oss att du är praktiskt lagd och tycker om att lösa problem. Vår process kräver att du är van att jobba i olika datasystem. Du kan arbeta självständigt likväl som i grupp. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan på ett strukturerat sätt lägga upp ditt arbete. Eftersom arbetsuppgifterna kan variera mycket från dag till dag bör du lätt kunna anpassa dig till förändrade omständigheter samtidigt som du behöver tycka om rutinarbeten och ha den envishet som krävs för att slutföra en påbörjad arbetsuppgift.
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av VA-verksamhet
• Har annan eftergymnasial utbildning inom området
• Har erfarenhet från arbete i processanläggningar
• Har erfarenhet av operatörsunderhåll inom områdena mek, el och automation
Låter detta som något för dig? Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!
• För denna tjänst kommer en säkerhetsprövning att göras enligt säkerhetsskyddslagen
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera.
Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JP-04/26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västervik Miljö och Energi AB
Västervik Miljö & Energi Kontakt
Henrik Grauers Driftchef henrik.grauers@vastervik.se 010-355 71 86
