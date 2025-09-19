Drifttekniker
Bodens Energi är en energikoncern där fjärrvärme, elhandel, elproduktion och administration bedrivs i moderbolaget Bodens Energi AB. Det helägda dotterbolaget Bodens Energi Nät AB ansvarar för elnätets 17 000 kunder samt viss entreprenadverksamhet i kommunen. Det innebär att vi arbetar för alla bodensare och med hela staden. Att bedriva en hållbar verksamhet socialt, ekonomiskt och ekologiskt är en viktig ledstjärna för vårt företag och våra medarbetare. Vill du vara med på vår resa och delar du vår vision att vara en lokal kraft med ansvar för framtiden då är du välkommen till oss på Bodens Energi! Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Som drifttekniker arbetar du med att övervaka, styra, driftsoptimera och underhålla samtliga produktionsenheter. Anläggningen består av två kraftvärmepannor som eldas med avfall, en hetvattenpanna som eldas med avfall, en CFB- panna som eldas med spån, torv och bark samt biooljepannor som används vid driftavbrott. I tjänsten ingår att arbeta med förebyggande underhåll, rondering och avhjälpande underhåll av värmeanläggningen och på våra externa centraler. Arbetsuppgifter som kan förekomma är bland annat svetsning, hydraulik, renovering pumpar och mekaniskt underhåll på bland annat traverser, växellådor och transportörer. Du kommer att arbeta i styrsystemet 800xA samt underhållssystemet IDUS. Tjänsten innebär skiftgång och kan innefatta beredskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning på lägst gymnasienivå, gärna med inriktning inom industriteknik, energi eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Vi värdesätter kunskaper inhämtade från liknande produktionsanläggningar. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom styr- och reglerteknik, el och datoriserad driftövervakning. Arbetet som drifttekniker kräver noggrannhet och att du känner ansvar för att anläggningen körs på ett miljö och driftekonomiskt sätt.
Du har B-Körkort.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en förmåga att skapa en positiv anda kring dig. Du är ansvarsfull och har god förmåga att se lösningar på uppkomna problem. Som person är du en lagspelare med ödmjukhet och prestigelöshet som viktiga personlighetsdrag. Du ser vad som behöver göras i den dagliga verksamheten och tar gärna initiativ och eget ansvar. God samarbetsförmåga är en självklarhet.
För dig är Bodens Energis kärnvärden; Värme, Engagemang, Energi, något helt naturligt.
Vi erbjuder ett spännande och stimulerande arbete med stora utmaningar och utvecklingsmöjligheter.Övrig information
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar oss! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med på resan?
Rekrytering görs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Ersättning
