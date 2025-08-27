Drifttekniker
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer och är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med både bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder.
Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss.
Detta är marknadsområde Skaraborg Jönköping
Marknadsområde Skaraborg Jönköping bedriver fastighetsförvaltning och har ca 150 medarbetare. Verksamheten omfattar ekonomisk och teknisk förvaltning samt fastighetsservice.
Nu söker vi drifttekniker med placeringsort Nässjö - Är du vår nya kollega?
Som drifttekniker arbetar du med tekniskt komplexa byggnader som kräver stor fastighetsteknisk kompetens. Du arbetar med energi- och driftövervakning, utför service, identifierar avvikelser och utför avhjälpande underhåll.
Hos oss gör du skillnad
Du kommer att arbeta i kundteam, i ett nära samarbete med andra drifttekniker, tekniska förvaltare och fastighetsskötare.
Arbetet är omväxlande, socialt och mycket självständigt med ett stort eget ansvar. Du kommer att ha en stor frihet att på egen hand, lösa de arbetsuppgifter du ställs inför i ditt arbete. Hos oss är datorn och telefonen ett självklart arbetsredskap och varje arbetsorder hanteras digitalt. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Tillsyn och skötsel av fastigheternas tekniska system
• Utföra service på värme, ventilation samt hantera tillhörande styr- & reglersystem
• Identifiera och lösa avvikelser samt felavhjälpande underhåll i tekniska system och installationer
• Anmäla avvikelser till fastighetens förvaltare
• Kontakter med underleverantörer vid service och reparationer
• Beakta att alla arbeten sker efter gällande myndighetskrav
• Larmhantering av fastigheternas tekniska system
• Mätaravläsning av vatten, el och värme, inmatning av värden i energisystem och analysering av värden tillsammans med energicontroller
• Anläggningsskötare för fastigheternas sprinkler- och brandlarmsystem
• Utföra systematiskt brandskyddsarbete
• Tilläggsarbeten från beställare
• Administration, t ex kundrapportering, energistatistik, arbetsorderhantering, etc.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som har driftteknikerutbildning på minst gymnasienivå alternativt likvärdig erfarenhet förvärvad på annat sätt.
En bred fastighetsteknisk kompetens genom flera års relevant arbetslivserfarenhet från värme och ventilationssystem, styr och- reglerteknik är en förutsättning för arbetet. Vi ser gärna att du har grundläggande el-kunskaper för felsökning samt kännedom om gällande myndighetskrav.
Det är viktigt att du är social och har förmåga att skapa en öppen och förtroendefull dialog med kunder och dina kollegor. Du kan arbeta självständigt, har en stor problemlösningsförmåga och jobbar på ett affärsmässigt sätt. Du är en glad och positiv lagspelare som gillar att bidra till gruppens resultat.
Du tycker om att ge god service och agerar alltid professionellt i dina kundkontakter. Du vill vara med och skapa en bra och långsiktig hållbar miljö.
• Du har en god förmåga att arbeta administrativt med hjälp av digitala verktyg
• Du har en god förmåga att uttrycka dig väl i så väl tal och skrift.
• Du har B-körkort
Tjänsten är tillsvidare på heltid med placering i Nässjö men arbete på andra orter inom marknadsområdet kan förekomma.
