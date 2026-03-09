Drifttekniker - Vårsta
Fortifikationsverket / Fastighetsskötarjobb / Botkyrka Visa alla fastighetsskötarjobb i Botkyrka
Fortifikationsverket söker en drifttekniker till driftdistriktet Vårsta där vi arbetar med tillsyn och skötsel i våra fastigheter i södra Stockholm. Vill du vara en del av vår tillväxt är du välkommen med din ansökan!
Fortifikationsverket äger, utvecklar och förvaltar robusta försvarsfastigheter för fred, kris och krig. Med vår unika kompetens inom försvarsfastigheter skapar vi säkra miljöer för ett robust totalförsvar.
Din vardag - bidra till Sveriges försvarsförmåga
Region Östs verksamhet utförs i Stockholm och Gotlands län och denna tjänst finns i driftdistriktet Vårsta och har ett geografiskt område som täcker södra Stockholm. Idag är det sex drifttekniker som har arbetsplats i distriktet.
Du kommer att självständigt arbeta med drift och underhåll av vårt fastighetsbestånd. Det innebär tillsyn och skötsel, egenkontroller i anläggningar, SBA-arbete samt avhjälpande och planerat underhåll av byggnader och tekniska installationer och tillhörande infrastruktur som värme- el- va- och luftbehandlingssystem samt styr-, regler- och övervakningssystem. I arbetsuppgiften ingår täta kund- och leverantörskontakter samt att arbeta både enskilt och i grupp. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten. Resor inom distriktet ingår i tjänsten.Publiceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
Vi söker dig som har drifttekniskutbildning på lägst gymnasienivå eller annan utbildning vi bedömer likvärdig. Du har arbetslivserfarenhet från något av följande områden: el, styr, rör, fastighetsdrift, ventilation eller kylanläggningar. Du har god förmåga att felsöka på fastighetstekniska installationer och genomföra reparationer. Du har goda kunskaper i administrativa IT-stödsystem och du kommunicerar och uttrycker dig väl både muntligt och skriftligt på svenska. Körkort lägst klass B är ett krav.
Det är meriterande med arbetslivserfarenhet där man självständigt hanterat serviceorder, felanmälan eller driftoptimering samt felsökt på egen hand eller i grupp. Har du arbetslivserfarenhet eller kompetens inom el, som pannoperatör eller erfarenhet av projektarbete är det till din fördel. Att ha allmän el-behörighet AB eller BB1, kunskap om vattenrening, VVS, SBA, hantering av brandfarlig vara eller erfarenhet från arbete i försvarssektorn, är även det meriterande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Som drifttekniker på Fortifikationsverket skapar du förutsättningar för dina medarbetare, därför behöver vi dig som är strukturerad, analytisk, lösningsorienterad samt har en hög säkerhetsmedvetenhet. Du har lätt för att skapa goda relationer och agerar professionellt i din vardag då du har god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Vårsta. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 30 mars 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande driftchef Fredrik Runander 010-44 44 297 eller rekryteringsspecialist Emma Bergvall 010-44 44 557. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
