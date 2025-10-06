Drifttekniker - El
Västra Götalandsregionen, Driftområde Sjukhusfastigheter i Falköping / Fastighetsskötarjobb / Falköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Falköping
2025-10-06
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen, Driftområde Sjukhusfastigheter i Falköping i Falköping
Västfastigheter drift ansvarar för drift, tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll och kundservice.
Våra fastigheter är komplexa och tekniskt utmanande. Med vårt specialistkunnande och kännedom om våra kunders villkor är vi med och skapar förutsättningar för livsviktig vård.
Rollen som Drifttekniker inom el
Driftenheten Mariestad, Lidköping och Falköping består av 14 drifttekniker samt 1 driftkoordinator. Placering kommer vara i Falköping där 5 stycken Drifttekniker är stationerade samt 1 Driftkoordinator. Falköpingssjukhus består av ca 57 000 kvm lokalyta med olika verksamheter. Vi söker nu en drifttekniker inom el som utgår från sjukhuset i Falköping!
Vi har starkt fokus på driftsäkerhet och energi så din kompetens kommer att vara viktig för oss för att möta framtida förändringar och mål.
I din roll som drifttekniker kommer du i första hand arbeta med uppgifter inom tillsyn och skötsel, såväl som planerade som mer akuta åtgärder inom främst el/installation i våra fastigheter. Vidare ansvarar du för verksamhetsservice som innebär bland annat installationer, felsökning och reparationer av hyresgästernas utrustning. Arbetet är mycket varierande med många sociala kontaktytor. Resor i tjänsten kan förekomma.
Att arbeta som drifttekniker inom Västfastigheter drift innebär ett stimulerande arbete med stort eget ansvar. Det erbjuds möjlighet till en god kompetensutveckling och du ingår i ett team med duktiga kollegor som har roligt tillsammans på jobbet. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.Publiceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har teknisk gymnasieutbildning med inriktning el, eller eftergymnasial utbildning exempelvis yrkeshögskola inriktning el, drift och underhåll, eller fastighetsdrift. Alternativt har du annan utbildning och erfarenhet som bedöms som likvärdig. Du har några års dokumenterad erfarenhet av liknande uppgifter, men även inom el och fastighetsteknik/skötsel. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande med:
Auktorisation för regelefterlevnad.
Erfarenhet av arbete med fastighetsstyr samt programmering.
Erfarenhet av säkerhetsanläggningar.
Då vi har ett kundorienterat arbetssätt förutsätter vi att du har lätt för såväl samarbete som självständigt arbete samt förstår vikten av service och kontakten med våra hyresgäster. Du är en engagerad person som är duktig på att bygga kommunikativa nätverk och har en god samordningsförmåga. Du är noggrann och handlingskraftig, har lätt för att ta initiativ och är van att självständigt ansvara för och lösa uppkomna problem.
Som person värdesätter du att få arbeta tillsammans med engagerade kollegor, och du känner stolthet i din yrkesroll. Gemensamt ansvar för ditt, och ditt teams leverans är en självklarhet för dig. Du är målfokuserad, lösningsinriktad och gläds av att dela med dig av din kunskap.
Rekryteringsprocessen
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta driftchef Lisa Alexandersson på telefonnummer 0722030941.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Som en av Sveriges största fastighetsförvaltare kan vi erbjuda dig goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor är du en del av en verksamhet som ständigt utvecklas. Hos oss har du som medarbetare inflytande över din arbetssituation, känner trygghet och delaktighet.
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5460". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Västra Götalandsregionen, Driftområde Sjukhusfastigheter i Falköping Kontakt
Lisa Alexandersson, Driftchef 0722030941 Jobbnummer
9540954