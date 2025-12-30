Drifttekniker - Älvdalen
Fortifikationsverket / Fastighetsskötarjobb / Älvdalen Visa alla fastighetsskötarjobb i Älvdalen
2025-12-30
, Härjedalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Älvdalen
, Falun
, Borlänge
, Ljusdal
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Fortifikationsverket söker en drifttekniker till Älvdalen! Har du en bakgrund från drift- och underhållsarbete och gärna goda kunskaper inom el? Vill du ha en ny utmaning och jobba i en verksamhet med ett spännande och annorlunda fastighetsbestånd? Som drifttekniker hos oss jobbar du med daglig tillsyn när det gäller drift, underhåll och skötsel samt ansvarar för fastighetens tekniska system. Välkommen att söka!
Vi söker dig som vill jobba på en av Sveriges mest spännande arbetsplatser och samtidigt bidra till ett robust samhälle och en säkrare värld. Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. Vi arbetar med avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader och bergrum, på flygfält och marinbaser. Vi har regeringens uppdrag att se till att försvaret har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet och vi är en viktig del av landets krisberedskap.
Din vardag som drifttekniker - arbete i en samhällsviktig verksamhet
Vi är 15 personer som arbetar i driftgrupp yttre nordväst i Dalarna varav 10 med placering i Älvdalen. I Älvdalen arbetar vi i rollerna drifttekniker och fastighetstekniker samt driftchef och driftgruppledare och vi ansvarar för drift och underhåll av vårt fastighetsbestånd i Trängslet. Nu söker vi en ersättare för en av våra drifttekniker!
I tjänsten ingår att arbeta med förebyggande underhåll av främst tekniska installationer i byggnader och tillhörande infrastruktur, styr-, regler- samt övervakningssystem. Här ingår tillsyn och skötsel av egna pelletspannor för distribution av fjärrvärme samt ett eget vattenverk och avloppsreningsverk. Du arbetar också med tilläggstjänster från vår kund samt med felavhjälpande och planerat underhåll på tekniska installationer i byggnader.
Det är ett viktigt arbete som säkerställer att det är behagligt att vistas i byggnaderna, på arbetsplatser och andra lokaler samt att systemen används på ett effektivt sätt när det gäller både kostnader, energi och miljö. I den här tjänsten kommer en viktig del vara att arbeta med vårt nya styr- och övervakningssystem, vilket betyder att du behöver vara en van användare av dator i ditt arbete. Kontinuerliga kund- och leverantörskontakter ingår och samt att beredskapstjänstgöring kan komma att tillämpas.Publiceringsdatum2025-12-30Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst slutförd gymnasieutbildning gärna med teknisk inriktning eller eftergymnasial utbildning med inriktning elektriker, fastighet eller liknande. Du har god förmåga att felsöka på tekniska installationer och genomföra reparationer. Du har också ett intresse för fastighetsförvaltning. Du har god administrativ förmåga med datavana av olika stödsystem, har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande med arbetslivserfarenhet av drift- och underhållsarbete mot industri eller fastighetsbranschen samt kompetens inom elområdet, gärna att du har utbildning och/eller erfarenhet som elektriker. Även kunskaper i styr och regler det vill säga teknisk fastighetsdrift ser vi mycket positivt på. Erfarenhet av arbete inom säkerhetsklassad miljö ser vi också som meriterande.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang. Som person är du strukturerad, ansvarstagande och säkerhetsmedveten. Du tilltalas av att arbeta i ett serviceyrke som ställer krav på att både kunna vara självständig och att samarbeta väl och du förstår vikten av att skapa goda kundrelationer. Även flexibilitet och serviceanda är viktiga egenskaper i samarbetet med våra hyresgäster. Vi vill dessutom att du är lösningsorienterad och kan göra rätt prioriteringar utifrån verksamhetens behov. Avslutningsvis söker vi dig som delar med dig av dina kunskaper, vill vidareutvecklas i yrket och vill bli en del av vårt gäng!
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med drygt 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 18 januari 2026. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Andreas Eriksson 010-444 56 65 eller rekryteringsspecialist Eva Bjälkander, 010- 44 44 592. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tom my Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9666255