Som driftsamordnare får du ett varierat och utvecklande administrativt tekniskt arbete med fokus på drift och service av våra fastigheter.
Du blir navet i fastighetsdriftens arbete och en viktig länk mellan tekniker, ingenjörer, chefer och kunder.
En central del i rollen är att samordna, planera och följa upp arbetet i vårt underhållssystem Faciliate, som är grunden för hur vi styr, dokumenterar och kvalitetssäkrar driften. Du använder systemet för att hantera arbetsorder, planera underhåll och följa upp ärenden - vilket gör dig till en nyckelperson i att säkerställa en effektiv och välstrukturerad drift. Du kommer även att stötta din chef och de olika verkstäderna i olika ärenden och arbetsuppgifter, till exempel hantera kommunikation internt och gentemot kund samt samordning av interna och externa tjänster.
Välkommen att söka denna spännande tjänst och bli en del av ett härligt team. Arbetet är dagtid, måndag-fredag med möjlighet till flexibel arbetstid och du kommer vara placerad på Västerviks sjukhus.
Om dig
Du har en för tjänsten relevant eftergymnasial teknisk utbildning och/eller annan utbildning och kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För att lyckas i tjänsten behöver du ha några års arbetslivserfarenhet inom planering, beredning, alternativt arbetsledning. Du behöver vara kommunikativ och ha ett gott bemötande då arbetet innebär mycket kontakt med både våra verkstäder internt samt människor inom andra verksamheter. Tjänsten innefattar också en stor del planering och uppföljning så god datorvana krävs. Tjänsten kräver att du har B-körkort.
Hos oss kombinerar du din kunskap inom teknik och administration med en god servicekänsla. I arbetet behöver du vara strukturerad, självständig och kunna anpassa dig efter situation. Du har även ett genuint intresse för teknik och det är viktigt att du är kvalitetsmedveten och har förmågan att lägga upp ditt arbete på ett, för verksamheten, effektivt sätt.
Tjänsten kan komma att säkerhetsprövas.
Din framtida arbetsplats
Fastighetsdriftens uppdrag är att ansvara för drift och underhåll av Region Kalmar läns komplexa byggnader och utrustningar. Vi arbetar med avancerad teknik, vilket är en stor del av dagens sjukvård. Det är extra viktigt att den tekniska utrustningen fungerar och utvecklas, eftersom den kan vara med och rädda liv. På fastighetsdriften i Västervik arbetar ett gott gäng tekniker och ingenjörer som tillsammans arbetar med den dagliga driften av våra fastigheter i norra delen av Kalmar län. För oss är arbetsglädje och trivsel viktigt - vi jobbar för att bli den bästa arbetsplatsen för oss!
Vi är en del av Regionservice, som är 500 medarbetare med specialkompetens inom flera olika yrkesområden. Tillsammans ansvarar, utför och utvecklar vi servicetjänster för Region Kalmar läns verksamheter.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Ersättning
