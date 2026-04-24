Drifts- och underhållstekniker
2026-04-24
Din nya roll
I rollen som drifts- och underhållstekniker spelar du en nyckelroll i att säkerställa en fabriksdrift av högsta kvalite genom både planerat och avhjälpande underhåll med ett tydligt fokus på hög driftsäkerhet och tillförlitlighet i produktionen
Rollen innebär att självständigt planera, utföra och följa upp förebyggande underhåll, inspektioner och reparationer av roterande utrustning såsom pumpar, kompressorer och fläktar samt säkerhetsventiler m.m.
Du beställer och arbetsleder inhyrda resurser
Vidare ingår ansvar för att strukturera lagerhållning samt genomföra inköp av reservdelar för att säkerställa god tillgänglighet
Du arbetar i nära samarbete med ett mindre, kompetent team med hög kunskapsnivå och god sammanhållning som delar erfarenheter delas för för bästa möjliga resultat
I rollen ligger ett stort ansvar för att planera, dokumentera och följa upp arbetsinsatser, samtidigt som du aktivt bidrar till utveckling av våra rutiner och processer
Genom ett kontinuerligt förbättringsarbete är din insats en avgörande faktor för att stärka kvalitet, säkerhet och driftssäkerhet i anläggningen
Tjänsten innebär delvis arbete på annan ort samt deltagande i rullande beredskap
Vem är du?
Vi söker dig som har en kombination av teknisk kompetens och förmåga att driva arbetet framåt i en operativ miljö
Du har tidigare erfarenhet av arbete i en underhållsorganisation samt grundläggande kunskaper inom roterande utrustning såsom pumpar och kompressorer.
Erfarenhet från processindustri, sjöfart eller olje- och gasindustrin är meriterande, och stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt din vilja att utvecklas i rollen
Som person är du lösningsinriktad och har förmåg att fatta välgrundade beslut även i en vardag där snabba förändringar förekommer
Ett strukturerat arbetssätt med fokus på planering och dokumentation faller sig naturligt för dig.
Du har goda kunskaper i Office-paketet och lätt för att sätta dig in i nya system: erfarenhet av SAP som underhållssystem är en fördel
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift samt giltigt B-körkort är ett krav för tjänsten
Möjlighet och vilja att ingå i rullande beredskap är en förutsättning för rollen
Det här är vi!
Hos Bulk & Onsite på Linde Gas kommer du att vara omgiven av kunniga människor som älskar det de gör. Vi driver produktionsanläggningar över hela Sverige och förser våra kunder med luftgaser och vätgas som behövs för tillverkning av de flesta produkter i vårt samhälle. Vi är stolta över våra medarbetare och arbetar hårt för att tillhandahålla en berikande och trevlig arbetsplats. Vi har en tydlig vision: att vara platsen dit en mångsidig blandning av engagerade människor vill komma, stanna och utvecklas.
Våra värderingar - säkerhet, integritet, ansvar, inkludering och gemenskap är kärnan i allt vi gör. Som Maintenace Technician kommer du vara en del, för att dessa värderingar genomsyrar vår verksamhet på plats, så att vi formar en miljö som sätter säkerheten främst, där människor gör saker på rätt sätt, nya idéer uppmuntras och där alla kan vara sig själva.
Vi utgår från Oxelösund och Norrköping som är de två anläggningarna vi ansvarar för, arbete förekommer där behovet finns.
Vad vi erbjuder dig!
Vi erbjuder en utmanande, utvecklande och bred roll med ett lokalt helhetsansvar och goda utvecklingsmöjligheter. En karriär inom Linde ger dig obegränsade möjligheter att uppnå din potential, samtidigt som du gör en positiv inverkan i världen. Be Linde. Be Limitless.
Vi arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald; vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Låter det intressant? Ansök idag!
Registrera din ansökan (Personligt brev och CV) på vår rekryteringsplattform via "Ansök nu". Observera att formuläret är på engelska men vi tar emot ansökningar på svenska. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du några frågor om tjänsten? Kontakta:
Linde Gas AB
Plant Manager
Jesper Karlsson
• 46 70 512 94 38 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linde Gas AB
(org.nr 556069-8119) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9873588