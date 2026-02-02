Driftoperatör / Drifttekniker till Lantmännen - Gör skillnad för framtiden!
2026-02-02
Tycker du att tillverkning, industri och hållbarhet är intressant? Då har vi jobbet för dig!
Vill du vara med och driva utvecklingen mot en mer hållbar och effektiv industri? Är du passionerad för teknik och processer samtidigt som du vill vara en del av en organisation som värdesätter snabbhet, beslutskraft och hållbarhet? Då är detta möjligheten för dig!
Hos Lantmännen får du vara en del av vårt gröna skifte i en av våra nyaste fabriker, där vi strävar efter att skapa både kvalitetssäkra produkter och en hållbar arbetsmiljö. Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar framtid - både för oss själva och för kommande generationer.
I rollen som driftoperatör får du en varierad arbetsdag där du spelar en viktig roll i hela produktionen. Du är med från början till slut: övervakar anläggningen via kontrollrummet, gör ronder, labbtestar produkter och ser till att alla processer löper smidigt. När problem uppstår agerar du snabbt för att felsöka och åtgärda, samtidigt som du gör förebyggande insatser för att hålla produktionen i toppform.
Du kommer att vara en nyckelperson i produktionen, där du förväntas vara närvarande, engagerad och bidra med handlingskraft, nyfikenhet och en positiv inställning för att skapa en arbetsplats som präglas av hållbarhet, samarbete och gemensamt ansvarstagande.
Tjänsten är på heltid och följer ett 6-skiftsschema, med start omgående.
DETTA SÖKER VI
Vem är du?
Vi söker en person som drivs av att vara en del av ett större sammanhang och som vill bidra till en hållbar industri. Du tycker om att arbeta nära produktionen och trivs i en dynamisk och samarbetsinriktad miljö. Har du erfarenhet från industrimiljöer eller processarbete är det en fördel, men det viktigaste är att du har rätt inställning och en vilja att utvecklas.
För att komma snabbt in i rollen är det meriterande om du har en teknisk utbildning eller erfarenhet inom industrin, men även här är din inställning och ditt engagemang avgörande. Har du truckkort A & B eller annan relevant erfarenhet är det ett extra plus!
Vad vi erbjuder:
En meningsfull roll där du gör skillnad för både människor och miljö.- Möjligheten att utvecklas och växa inom en expansiv och hållbar organisation.- En arbetsplats som präglas av positivitet, samarbete och innovation.
Hos Lantmännen är man stolta över den gröna omställning och strävar efter att vara en ledande aktör inom hållbar industri. Vill du vara med och forma framtidens produktion tillsammans med oss?
