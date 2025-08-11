Driftledare till Securus för planering & Schemaläggning
2025-08-11
En viktig roll bakom kulisserna Som driftledare med fokus på planering och schemaläggning har du en nyckelroll i att skapa långsiktig hållbarhet i vår bemanning. Du arbetar proaktivt för att säkerställa att vi kan leverera trygghet och kvalitet varje dag, både nu och framåt.
Du ansvarar för att planera, samordna och utveckla bemanningen över tid. Det innebär schemaläggning, semesterplanering, onboarding och administration av personaldata. Du följer upp säkerhetsprövningar, bokar utbildningar och säkerställer att rätt kompetens finns tillgänglig när den behövs.
Vid särskilda behov stöttar du även våra operativa driftledare, särskilt vid hög belastning eller resursbrist. Samtidigt utvecklar och dokumenterar du rutiner som stärker effektiviteten och den långsiktiga hållbarheten i bemanningen. Rollen kräver både självständighet och nära samarbete med driftchef, HR och övriga nyckelfunktioner i organisationen.
Är det här du? Vi söker dig som har gymnasieutbildning, gärna med administrativ eller samhällsvetenskaplig inriktning. Du har mycket god systemvana, särskilt inom HR- och schemaplaneringssystem, och är trygg i att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Du har tidigare arbetat med schemaläggning, operativ planering eller HR-administration - gärna inom bevakningsbranschen eller annan serviceintensiv verksamhet.
Du är strukturerad, ansvarstagande och van att arbeta självständigt. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och ser alltid till helheten i planeringen. Du trivs i en miljö där det ställs höga krav på både precision och samarbete.
Vad vi erbjuder Hos Securus får du möjlighet att påverka - på riktigt. Vi erbjuder en samhällsviktig arbetsplats där struktur och stabilitet är lika viktiga som snabbhet och flexibilitet. Du blir en del av en engagerad driftsupport med stort ansvar och tydliga processer. Vi omfattas av kollektivavtal och OB-ersättning och erbjuder internutbildningar, viss möjlighet till distansarbete samt chans att bidra till utvecklingsprojekt inom drift och HR.
Praktisk information Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Placering: Stockholm Arbetstider: Enligt schema. Viss flexibilitet för kontors- och distansarbete. Kan inkludera jour eller helgarbete vid behov.
Ansök idag Skicka in din ansökan snarast, vi hanterar ansökningar löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Jorian Hipp, på jorian.hipp@securus.se
Välkommen till Securus, där trygghet börjar med rätt planering!
