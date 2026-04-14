Driftledare Park
2026-04-14
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Arbetsuppgifter
Som driftledare inom park- och gata har du ett brett ansvar som inkluderar både operativa och administrativa uppgifter. Du ansvarar för att planera, strukturera och utveckla park- och grönyteskötseln i Höörs kommun. Det är en roll som kräver goda ledaregenskaper, en utvecklad planeringsförmåga och en bred förståelse för både tekniska och ekonomiska aspekter av drift och underhåll. Du har ett tätt samarbete med enhetens driftledare för anläggningssidan och viljan att hjälpas åt och samarbeta ska genomsyra hela verksamheten och skapa en grund för en trygg och positiv arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Du rapporterar till gatu- och park chef.
Som driftledare park ansvarar du bland annat för att:
• säkerställa att parker, gator och andra offentliga områden underhålls och sköts på ett effektivt sätt och i enlighet med arbetsmiljö föreskrifter. Du är insatt i arbetsmiljölagstiftning och säkerställer att lagar och förordningar efterlevs.
• leda och koordinera arbetet för driftpersonal och entreprenörer. Du håller drift möten och följer upp arbetsinsatser.
• säkerställa att medarbetarna gör det de ska inom den tid som förväntas. Du är ute på plats och instruerar medarbetarna i de arbetsmoment där det behövs även om den huvudsakliga praktiska arbetsledningen sköts av en team ledare. Uppföljning av utfört arbete är en viktig del.
• hantera den administration som krävs för verksamheten. Där ingår bl.a. fakturahantering och sammanställning av tidrapporter till ekonomienheten.
• delta i planeringen och ta fram underlag för såväl driftbudget som investeringsbudget.
• driva egna drifts relaterade projekt och se till att kostnader hålls inom ramarna. Delta i andra projekt där driftaspekter måste bevakas.
• genomföra erforderliga inköp av material och tjänster och deltar i upphandlingar inom ramen för LOU.
• fungera som kontaktperson gentemot våra medborgare och hantera felanmälningar och inkommande synpunkter.
• upprätta underhålls- och skötselplaner.
• driva arbetet med bekämpning av invasiva arter.
• skriva olika typer av beslutsunderlag och tjänsteskrivelser.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av:
• en arbetsledande roll
• systematiskt arbetsmiljöarbete
• skötselplaner och underhållsplaner för utemiljöer
• ekonomi och budgetarbete
• parkskötsel i praktiken
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318895".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Höörs kommun
243 21 HÖÖR

Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Höörs kommun, Samhällsbyggnadssektorn

Kontakt
