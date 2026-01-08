Driftledare köttproduktion
2026-01-08
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
Ansvarig driftledare till gård med köttproduktion
Som driftledare har du en nyckelroll i verksamheten och ansvarar för den dagliga driften av gården. Rollen är både praktisk och organisatorisk och inkluderar personalansvar samt administrativa uppgifter kopplade till produktionen.
Som driftledare har du en nyckelroll i verksamheten och ansvarar för den dagliga driften av gården. Rollen är både praktisk och organisatorisk och inkluderar personalansvar samt administrativa uppgifter kopplade till produktionen.Dina arbetsuppgifter
Ansvar för den dagliga driften av köttproduktionen
Ledning, planering och uppföljning av personal
Säkerställa god djurhållning och hög kvalitet i produktionen
Planering, problemlösning och löpande uppföljning av arbetet
Administrativa uppgifter såsom dokumentation, rapportering, planering och uppföljning av produktionen
Om gården
Cirka 450 köttdjur (uppfödning av kvigor och stutar)
Cirka 300 hektar mark
En etablerad verksamhet med fokus på effektiv drift och god djurvälfärd
Vi söker dig som är
Engagerad och driven
Ansvarsfull och pålitlig
Punktlig och strukturerad
En problemlösare med god samarbetsförmåga
Trygg i en ledande roll och bekväm med administrativa uppgifterKvalifikationer
B-körkort
Relevant utbildning inom lantbruk/djurhållning
Du bor i närområdet eller är beredd att flytta nära gården
Vi erbjuder
En ansvarsfull och varierad tjänst
Möjlighet att påverka och utveckla gårdens verksamhet
Arbete i en stabil och jordnära lantbruksmiljö
Välkommen att skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
e-post
E-post: maria.stolt@yahoo.com Arbetsgivarens referens
Västras Lantbruksservice Ek Fören Kontakt
Maria Stolt maria.stolt@yahoo.com 0701450610 Jobbnummer
