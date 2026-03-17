Driftledare järnväg till ProTrain
Vill du vara med och driftleda tågtrafik och resurser på ett dynamiskt och växande företag? Vi på ProTrain söker engagerade driftledare som trivs i en roll med många kontaktytor och en varierad vardag. Här får du arbeta tillsammans med erfarna kollegor i en bransch som spelar en avgörande roll för både samhälle och miljö. Välkommen till ett företag där din insats gör skillnad!
Om ditt arbete
Som driftledare är du en del av ProTrains operativa hjärta. Du leder och koordinerar våra tågsupplägg innevarande dag och de två efterföljande dygnen för att säkerställa att våra uppdrag genomförs enligt plan - säkert, effektivt och med hög leveransprecision. Rollen innebär tätt samarbete med produktionsplanerare, operativ personal, trafikledning, fordonsfunktionen och våra kunder, och du agerar navet när förutsättningar förändras.
I rollen kommer du bland annat att:
- leda och koordinera den dagliga trafikproduktionen utifrån fastställd planering
- prioritera och omfördela resurser (personal, fordon och tider) vid behov
- hantera störningar och avvikelser - vidta åtgärder som minimerar påverkan och säkrar leverans
- upprätthålla tydlig, proaktiv kommunikation med operativ personal, kunder och övriga berörda parter
- dokumentera operativa händelser och bidra till uppföljning, analys och ständiga förbättringar
- samverka nära planeringsfunktionerna och återföra operativa erfarenheter för robustare planering
- utföra administrativa uppgifter
Vi söker dig som har:
- erfarenhet från järnvägens operativa vardag alternativt goda kunskaper om transport och logistik förvärvade från studier eller arbete. Erfarenhet av driftledning, trafikledning och personalplanering är meriterande
- god vana av att arbeta i olika system
- förmåga att anpassa din kommunikation efter situation och person, samt kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
- förmåga att arbeta strukturerat i situationer med tillfälligt högt tempo och förändrade förutsättningar
- god förmåga att prioritera och som vågar ta operativa beslut
Varför ProTrain?
Hos oss får du:
- arbeta i en stabil och samhällsviktig bransch
- bidra till överflyttning från transport på väg till järnväg - en nyckel för minskad klimatpåverkan
- arbeta från nyrenoverade lokaler mitt i Mjölby, nära resecentrum
- möjlighet att påverka både arbetssätt och planeringsprocesser
Vi erbjuder en arbetsplats där engagemang, ansvarstagande och samarbete står i fokus - och där din insats verkligen märks.
Om anställningen
Anställningen är på heltid och tillsvidare. Vår verksamhet är igång året om, dygnet runt, varpå arbetspass förekommer såväl dagtid som kväll, helg och natt. Placering i Mjölby.
Om ansökan
Tjänsten kan komma att tillsättas före annonsens utgångsdatum, så sök redan idag!
Så länge annonsen finns publicerad på ProTrain.se tar vi emot ansökningar.
På vårt huvudkontor i Mjölby arbetar ett engagerat team inom trafikplanering, driftledning, fordonsstyrning, personalplanering och affärsutveckling. Med cirka 150 medarbetare runt om i landet bemannar vi uppdrag med lokförare, växlare och tillsyningsmän, och driver dessutom egen godstrafik och växling åt flera kunder.
Vi är ett företag där järnvägskunnande, prestigelöshet och samarbete är grunden för allt vi gör. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Protrain Bemanning AB
(org.nr 556758-7422), https://www.protrain.se/
