Driftledare Daglig städning hos företag
Top Städ Service i Sverige AB / Städarjobb / Norrköping
2026-03-30
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Top Städ Service i Sverige AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Nyköping
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du leda och utveckla professionell daglig städning för företag i Östergötland?
Har du erfarenhet från städbranschen och vill ta nästa steg i en roll där du kombinerar operativt ledarskap med affärsutveckling?
Vi söker nu en Driftledare inom daglig städning hos företag som vill ta ansvar för människor, kvalitet och kundrelationer och samtidigt bidra till att utveckla affären framåt.
Det här är en roll för dig som kan branschen, förstår kraven inom företagsstäd (kontor, industri, verksamheter) och vill påverka på riktigt.
Om rollen
Som Driftledare ansvarar du för den dagliga driften inom ditt område - främst daglig lokalvård hos företagskunder. Du leder medarbetare, säkerställer hög kvalitet i leveransen och har nära dialog med våra kunder.
Du arbetar aktivt med att:
Effektivisera arbetssätt och planering
Säkerställa lönsamhet i befintliga företagsavtal
Identifiera och driva merförsäljning av engångsuppdrag och tilläggstjänster
Du rapporterar till Driftschef och har ett tydligt mandat i din roll.
Ditt ansvar
Leda och följa upp medarbetare inom daglig städning
Säkerställa kvalitet enligt avtal och kundkrav
Ansvara för arbetsmiljö inom ditt område
Utveckla befintliga kundrelationer
Driva förbättringar som stärker kvalitet och lönsamhet
Vara professionell kontaktperson gentemot företagskunder
Vi söker dig som
Har erfarenhet från daglig städning för företag
Har arbetat i en ledande eller samordnande roll
Är trygg, tydlig och strukturerad
Har god förståelse för kvalitet, effektivitet och lönsamhet
Har B-körkort och goda kunskaper i svenska
Du behöver ha erfarenhet av att arbeta med avtal, schemaläggning och kundkrav i en professionell städverksamhet.
Vi erbjuder
En roll med verkligt ansvar och påverkan
Möjlighet att utvecklas vidare inom ledarskap och affär
En växande organisation med korta beslutsvägar
En kultur som präglas av Glädje, Passion och Service
Vill du vara med och utveckla professionell daglig städning för företag?
Skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: karin@topstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Driftledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Top Städ Service i Sverige AB
(org.nr 556539-4813) Kontakt
Karin Dellback karin@topstad.se Jobbnummer
9826476