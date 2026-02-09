Driftledare / Arbetsledare / Städledare
2026-02-09
Är du vår nästa Arbetsledare? Hjälp Optimal Trappstädning att sätta en ny standard för kvalitet!
Har du städbranschen i blodet och brinner för att coacha personal till stordåd? Vill du jobba på ett bolag där kunderna och lokalvårdarna faktiskt stannar kvar? Då är det dig vi letar efter.
Om oss: En trygg hamn i städbranschen
Optimal Trappstädning är inte som andra städfirmor. Med över 450 BRF-kunder och en kundlojalitet som är unik för branschen (vi har nästan inga uppsagda avtal!), har vi bevisat att vårt koncept fungerar. Men vi nöjer oss inte där. Under 2026 växlar vi upp. Vårt fokus är tydligt: Vi ska nå en ännu högre kvalitetsnivå.
Din roll: Kvalitet, Utbildning & Gemenskap
Som arbetsledare hos oss är du länken mellan kontoret och våra hjältar ute i trapphusen. Du kommer inte bara att "kontrollera", du kommer att inspirera.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Kvalitetssäkring: Genomföra regelbundna och noggranna kvalitetskontroller ute hos våra kunder.
Utbildning: Onboarding och löpande vidareutbildning av våra städare i både teknik och kundbemötande.
Ledarskap: Bygga en stark teamkänsla och gemenskap där alla känner sig sedda och uppskattade.
Kundkontakt: Säkerställa att våra 450+ bostadsrättsföreningar fortsätter att vara branschens nöjdaste kunder.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som trivs med att vara "ute på fältet". För att lyckas i rollen ser vi att:
Du har minst 5 års erfarenhet från städbranschen (meriterande om du jobbat specifikt med trappstädning).
Du har tidigare erfarenhet av arbetsledning eller koordinering.
Du är en naturlig ledare som coachar med varm hand men har ett öga för detaljer som andra missar.
Du talar och skriver obehindrat på svenska.
Du har B-körkort.
Varför välja Optimal Trappstädning?
Här får du en stabil arbetsplats där vi värdesätter långsiktighet framför snabba cash. Vi erbjuder:
En nyckelroll i vår satsning inför 2026.
Möjligheten att påverka och förbättra våra interna processer.
Ett härligt gäng kollegor och en företagskultur som satsar på gemenskap.
Är du redo att bli vår nya städledare? Skicka din ansökan med CV och ett kort brev om varför just du är rätt person för Optimal Trappstädning till niklas@optimaltrappstadning. Urval sker löpande.
Vi ser fram emot att bygga framtidens trappstädning tillsammans med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: niklas@optimaltrappstadning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Driftledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mickes Fönsterputs och Städ AB
(org.nr 556842-2371), http://optimaltrappstadning.se
Baltzar von Platens gata 11 (visa karta
)
112 42 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Optimal Trappstädning Jobbnummer
9730254