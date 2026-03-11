Driftkoordinator till kund i Uppsala
2026-03-11
Till vår kund i Uppsala, söker vi nu 3 st. driftkoordinator det är en fartfylld och lösningsorienterad roll där man kommer spendera mestadels av din tid nära produktionen på golvet och du jobbar nära ditt team!
Om uppdraget Vi söker nu 3 st. drift koordinatorer till vår kund i Uppsala, detta är ett konsultuppdrag via oss på Bemannia med start så snart som möjligt och pågår fram till 6 månader. Vi är i behov av 3 st. konsulter varav man kan arbeta, dagtid eller helg under följande dagar och tider enligt nedan.
Måndag - Torsdag 06:30-16:00 Fredag 06:30-15:00
Kväll: Måndag - Onsdag - 14:00-00:00 Tisdag - Torsdag - 15:00-00:00 Fredag - 13:00-21:30
Helg: Lördag -Söndag - 06:30-18:30 Måndag - Tisdag - 06:30-16:00
Dina arbetsuppgifter
Som Driftkoordinator ansvarar du för att den dagliga produktionen fungerar smidigt och enligt plan. Du har överblick över produktionsflödena och säkerställer att varje order hanteras korrekt. Du spenderar merparten av din tid nära produktionen och samarbetar med olika delar av organisationen. Rollen innebär bland annat att planera produktionen, fördela resurser, identifiera och lösa problem, säkerställa att deadlines hålls, driva förbättringar av flöden, fungera som backup i olika ledningsfunktioner vid behov och leda chefer i det operativa arbetet.
Vidare kommer dina arbetsuppgifter att innebära:
Produktionsplanering och resursfördelning för att maximera flödet
Monitorera våra system (Lima, Wamas, Lighthouse m.fl.) och agera snabbt vid avvikelser
Vara operativt stöd vid orderhantering och säkerställa leverans till kund
Lösa produktionsutmaningar i både mjukvara och hårdvara, i nära samarbete med IT och serviceteam
Leda och stötta personalen mot våra produktionsmål
Följa upp och säkerställa att förbättringsprojekt håller hela vägen i mål
Fungera som backup i olika ledningsfunktioner vid behov
Ge konstruktiv feedback till utvecklingsteam och rapportera avvikelser
Vi söker dig som trivs i en operativ roll med högt tempo och som kan fatta snabba beslut när situationer uppstår i produktionen. Du är lösningsorienterad, har förmåga att skapa struktur i komplexa flöden och trivs med att samarbeta nära produktion och andra funktioner. Du är van vid att leda och påverka utan direkt personalansvar.Publiceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
God systemvana, gärna från Lima, Wamas, Autostore eller liknande
Erfarenhet av produktions- eller logistikstyrning i operativ miljö
Stark social förmåga - du trivs med att både ge och ta emot feedback
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 16 mars
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna:perjons@Bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 884 96 00
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.
