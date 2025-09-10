Driftingenjör VA
Kungälvs kommun, Samhälle och Utveckling / Byggjobb / Kungälv Visa alla byggjobb i Kungälv
2025-09-10
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungälvs kommun, Samhälle och Utveckling i Kungälv
, Göteborg
eller i hela Sverige
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2025-09-10Beskrivning
Kungälvs kommun är i en expansiv utvecklingsfas med både nybyggnation och utveckling av VA-infrastrukturen.
VA-Driftenheten tillhör verksamheten Teknik inom Sektor Samhällsbyggnad och ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av kommunens VA-anläggningar. Vi producerar vårt eget dricksvatten i tre vattenverk och avloppsrening sker via tre lokala reningsverk samt genom överföringsledningar till Ryaverket i Göteborg.
Som driftingenjör VA får du en central roll i att knyta ihop drift, projekt och utveckling. Här får du arbeta nära engagerade kollegor och vara med och forma framtidens VA-drift i en kommun som växer och satsar långsiktigt. Vi erbjuder en kultur präglad av samarbete, utveckling och samhällsnytta, där din insats räknas och där du ges möjlighet att växa i din roll.Dina arbetsuppgifter
Som driftingenjör blir du en viktig länk mellan drift och projekt. Arbetet är varierat och innebär att du både driver egna initiativ och stöttar verksamheten i pågående satsningar. Du arbetar nära drifttekniker, processingenjörer, verksamhetsledare och externa aktörer.
I rollen ingår bland annat att:
Representera VA-drift i externa VA-projekt och säkerställa driftens krav och behov.
Driva och samordna interna projekt, exempelvis renovering, rivning eller byggnation av mindre anläggningar.
Göra beställningar till Byggledning (vattenläckor, ventilbyten, brandposter m.m.).
Utföra besiktningar, driftsättningar och periodiska kontroller av anläggningar och utrustning.
Följa upp och utveckla egenkontroll, driftinstruktioner och rutiner.
Planera och följa upp underhållsarbete för ökad driftsäkerhet.
Hantera driftstörningar, initiera åtgärder och bidra till långsiktigt förbättringsarbete.
Delta i optimering av processer och anläggningar (huvudansvar ligger hos processingenjör).
Säkerställa efterlevnad av lagar och regler (dricksvatten, avlopp, arbetsmiljö, ev. NIS2).
Beredskap kan komma att ingå i tjänsten.KvalifikationerKvalifikationer
Högskole- eller YH-utbildning inom VA, drift, miljöteknik, process eller annan relevant teknisk inriktning.
Minst 3-5 års erfarenhet av arbete inom VA-branschen eller processindustri.
Erfarenhet av drift, underhåll eller projektarbete i tekniska anläggningar.
God dator- och systemvana, gärna erfarenhet av drift- och underhållssystem.
Svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande:
Kurser inom projektledning och beställarroll, gärna kopplat till bygg- och anläggningsprojekt.
Utbildning inom arbetsmiljö och säkerhet (t.ex. lyftanordningar, fallskydd, BAS-P/BAS-U).
Fördjupning inom egenkontroll och kvalitetssystem.
Kurser inom underhållsplanering och driftsäkerhet.
Utbildning som ger fördjupad kunskap om regelverk för VA, såsom dricksvattenföreskrifter eller miljöbalken.
Fördjupning i digitala drift- och underhållssystem, SCADA eller GIS.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och initiativtagande. Du är trygg i att representera verksamheten och har lätt för att samarbeta och kommunicera med olika aktörer. Du har förmåga att se både helheten och detaljerna, och du drivs av att bidra till en verksamhet med stor samhällsnytta.
Tjänsten är placerad i en samhällsviktig verksamhet. Innan anställning genomförs ett säkerhetssamtal.Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/438". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungälvs kommun, Samhälle och Utveckling Kontakt
Johan Lejon 0303238708 Jobbnummer
9501096