Driftingenjör till Ledningsnät
Publiceringsdatum2026-02-04Beskrivning
Vill du vara med och säkra framtidens drift av VA i Göteborg? Är du engagerad och driven och vill vara med i vår resa mot att bli Sveriges bästa VA-förvaltare? Gillar du variation i arbetet, att samarbeta och vara delaktig i både planerade och händelsestyrda problem? Då är driftingenjör på Ledningsnät något för dig! Vi äger och driftar våra egna anläggningar och ingen är bättre på att utföra detta än vi själva.
Idag är vi ca 160 personer fördelat på åtta enheter
Ansvaret för avloppsdriften delas av två enheter som jobbar i nära samarbete med varandra. Tillsammans ansvarar de för den operativa driften och underhållet av avloppsrörnätet med tillhörande anläggningar inom Göteborgs stad.Dina arbetsuppgifter
Enheten ledningsnät avloppspump huvudsakliga ansvarsområde och arbetsuppgifter är förebyggande och avhjälpande underhåll av pumpar/pumpstationer och avloppsanläggningar för att säkerhetsställa en säker drift av systemet. Vi består idag av ett team av 15 härliga kollegor som delar på de varierande arbetsmomenten som tjänsten inbegriper.
Hos oss får du som driftingenjör jobba med olika projekt och utredningar samt ständiga förbättringar inom avdelningen. Du ansvarar för avdelningens dokumentationssystem och tillsammans med enhetschef upprättar du styrdokument och rutiner samt arbetar med att stötta driften i deras dagliga arbete. I samarbete med vår underhållsingenjör jobbar du med förbättringar och utveckling av underhållet av våra pumpstationer samt följer upp nyckeltal och driftresultat. Vi jobbar tillsammans för att utveckla och optimera vår verksamhet.
Nu söker vi dig som vill ta sig an rollen som driftingenjör där du tillsammans med kollegorna kommer ansvara för det löpande underhållet och den operativa driften av pumpstationer samt delar av avloppsrörnätet.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som driftingenjör hos oss kommer du att få arbeta med ett team av drivna kollegor och i första hand jobba med att jobba med drift och administrativt stöd till enhetschef och fältpersonal avseende daglig drift, administration, planering, uppföljning, utvärdering, kontakter mm.
Löpande uppföljning av enhetens verksamhet avseende tekniska nyckeltal som till exempel avloppsstopp, nödavledning från spillvattenpumpstationer.
Genomföra och ansvara för avvikelserapportering inklusive kontakter med tillsynsmyndighet Att kunna utveckla och ta fram nya rutiner (t.ex. arbetsrutiner och driftinstruktioner) som kan innebära ett nytt arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som gått en flerårig teknisk högskole- eller universitetsutbildning med inriktning VA-området ex. Väg- och vattenbyggnad där kunskaper i VA-området värderas högt. Arbetsgivaren kan också bedöma motsvarande arbetslivserfarenhet som likvärdig.
Du har dessutom:
- B-körkort
- Datorvana är ett krav då vi arbetar med ett digitalt drift- och underhållsystem samt med digital ledningskarta.
- Behärskar svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av arbete inom VA och/eller systematiskt underhåll likasom arbete i en driftverksamhet liksom arbete i offentliga förvaltningar
- Utbildning inom VA
- Arbetat med VA-banken
- Erfarenhet av att arbeta med löpande underhåll av VA
För att lyckas i rollen arbetar du strukturerat och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete effektivt, med målet att leverera i tid och följa upp resultaten. Du driver uppdraget självständigt, fattar egna beslut och tar initiativ utan att vara beroende av andras stöd. Din analytiska förmåga gör att du snabbt identifierar kärnan i problem, ser samband och föreslår genomtänkta lösningar. Samtidigt har du en stark helhetssyn och förstår hur ditt arbete både påverkar och påverkas av organisationen i stort. Genom att ta in olika perspektiv vidareutvecklar du idéer och skapar värde.
Du är mål- och resultatorienterad, motiveras av tydliga mål och omsätter dem i konkret handling. När förutsättningarna förändras omprioriterar du snabbt för att nå bästa möjliga resultat. Utöver detta är du kreativ och samarbetsinriktad; du trivs lika bra med att arbeta i grupp som att jobba självständigt.
Tjänsten är säkerhetsklassad och förutsätter godkänd säkerhetsprövning. Även B-körkort är ett krav för tjänsten.Om företaget
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten
eller följ oss på Facebook eller Linkedin.Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillsvidareanställda på Kretslopp och vatten krigsplaceras inom ramen för förvaltningens roll i totalförsvaret.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
