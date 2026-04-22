Driftingenjör skift
Vad kan vi erbjuda dig?
Som skiftingenjör hos oss har du en nyckelroll i den dagliga driften av våra anläggningar. Under ditt skift ansvarar du för att driften bedrivs säkert, effektivt och enligt gällande rutiner, samtidigt som du leder och samordnar arbetet tillsammans med övriga i skiftlaget som dygnet runt och året runt tillsammans kör de anläggningar där vi producerar värme, el, kyla och avfallsbehandling.
Du fungerar som första beslutsnivå vid driftavvikelser, prioriterar åtgärder och säkerställer att rätt insatser genomförs. Rollen kräver ett tekniskt helhetstänk, god problemlösningsförmåga och trygghet i att fatta beslut även i pressade situationer.
Du arbetar skift vid våra produktionsanläggningar, vilket betyder att du tillsammans med ditt skiftlag under ett rullande schema varierar era arbetstider mellan natt, förmiddag, dagtid och eftermiddag. Var sjätte vecka är du helt ledig. Variationen mellan olika pass är stor, inte bara utifrån tid på dygnet utan även beroende på säsong och vilka anläggningar som är i drift.
Rollen är en tillsvidareanställning.
Arbetstider: Skift.
Placering: Högdalenverket
Varför jobba med mig?
Som ledare är jag engagerad, lyhörd och inkluderande. Jag vill att varje medarbetare ska känna sig delaktig och ha möjlighet att utvecklas - inte bara som individ, utan som en viktig del av ett starkt team. Genom daglig dialog, strukturerad kompetensutveckling och ett klimat där alla får komma till tals, skapar vi en arbetsplats där kunskap delas och ansvar växer. Målet är enkelt: att vi tillsammans driver anläggningen framåt - och att du som medarbetare känner dig trygg i att både bidra och påverka.
Tobias Alvaeus - Skiftchef
Vem är du som person?
Alla som jobbar hos oss måste vara nyfikna, ta initiativ och ansvar. För just den här rollen finns några egenskaper som är extra viktiga:
Beslutsam. Du fattar beslut och agerar med självförtroende, även i utmanande situationer med begränsad information.
Helhetssyn. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet, samtidigt som du agerar för hela verksamhetens bästa.
Mål- och resultatorienterad. Ditt arbete präglas av tydliga mål och ett starkt fokus på att uppnå dem. Du prioriterar och agerar med mål och resultat i sikte.
Personlig mognad. Du är en person som står stadigt, oavsett vad som händer. Med en tydlig självinsikt och förmågan att hålla rätt balans mellan det personliga och professionella, navigerar du genom alla typer av relationer med skicklighet och anpassningsförmåga.
Självgående. Att ta ansvar är en självklarhet för dig. Du strukturerar och driver ditt arbete framåt, med fokus på att nå uppsatta mål.
Agerar som förebild. Visar sin övertygelse genom handling. Söker sig till utmaningar, lever våra värderingar, samspelar med andra enheter och verkar för helhetens bästa. Har ett inkluderande förhållningssätt och välkomnar olika perspektiv.
Stödjer självledarskap och utveckling. Utmanar och ingjuter mod. Coachar och ger feedback. Skapar förutsättningar för ständigt lärande och visar tillit. Publiceringsdatum2026-04-22Kvalifikationer
Gymnasial utbildning, med för rollen relevant inriktning
Erfarenhet av arbete inom kraftvärmeproduktion
Erfarenhet av arbete med gas och ångturbiner
Erfarenhet av arbete inom kraftvärmeindustri
Goda kunskaper om processen för kraft och värmeproduktion
God digital förmåga
God kunskap om Microsofts officepaket och främst Excel
B-Körkort
Nyfiken på oss eller våra anläggningar?
Vi är många kollegor som gärna vill ge en inblick i vårt arbete. https://www.stockholmexergi.se/jobba-hos-oss/traffa-dina-framtida-kollegor/
Två av våra anläggningar kan du dessutom besöka virtuellt. Gå in på https://web.tours/exergi-vartaverket/
eller https://www.stockholmexergi.se/virtuell-bristaverket
Det fungerar i både dator och mobil.
Rekryteringsprocessen
Mer nyfiken på hur rekryteringsprocessen går till? https://www.stockholmexergi.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocess/
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna genomföra rekryteringsprocessen korrekt och effektivt. http://www.stockholmexergi.se/personuppgifter.
Inför anställning till Stockholm Exergi genomför vi alltid bakgrundskontroll. https://www.stockholmexergi.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocess/.
Vi arbetar för att främja mångfald och inkludering, inte minst när vi rekryterar. https://www.stockholmexergi.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/.
Vill du läsa mer om fackklubbar vid Stockholm Exergi? https://www.stockholmexergi.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocess/
För frågor om tjänsten, se kontaktuppgift till rekryterande chef nedan. Frågor om rekryteringsprocessen får du gärna mejla till mailto:rekrytering@stockholmexergi.se
Välkommen med din ansökan senast 6 maj. (Urval och intervjuer sker löpande) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
E-post: tobias.alvaeus@stockholexergi.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124476".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Exergi AB
115 42 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort.
Stockholm Exergi
Tobias Alvaeus tobias.alvaeus@stockholexergi.se
