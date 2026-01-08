Driftingenjör Elnät
2026-01-08
Karlstads Energi
Vill du bidra till ett mer hållbart Värmland?
På Karlstads Energi får du chansen att påverka framtiden på riktigt. Vi arbetar inom elhandel, elnät, stadsnät, fjärrvärme och återvinning - och tillsammans driver vi utvecklingen mot en trygg och hållbar energiförsörjning med omtanke om både människor och miljö.
Våra värdeord ansvar, mod och omtanke genomsyrar allt vi gör. Oavsett om du är ingenjör, tekniker, säljare eller projektledare blir du en viktig del av något större. Som arbetsgivare erbjuder vi goda möjligheter att påverka din vardag och utvecklas i din yrkesroll. Du får bland annat semesterväxling, arbetstidsförkortning, generöst friskvårdsbidrag, tillgång till gym och gemensamma aktiviteter som stärker både hälsa och gemenskap.
Här får du växa, utmanas och göra verklig skillnad - i Värmlands största kommunala bolag.
Välkommen till Karlstads Energi!
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad driftingenjör till affärsområde Elnät hos Karlstads Energi - en samhällsbärande verksamhet med en viktig roll i den gröna omställningen.
Karlstads Energi arbetar långsiktigt för ett hållbart och robust energisystem där ett driftsäkert och tillgängligt elnät är en grundförutsättning för ett fungerande samhälle. Som driftingenjör hos oss får du en nyckelroll i att säkerställa en trygg, effektiv och framtidssäkrad elförsörjning för Karlstad, samtidigt som du bidrar till utvecklingen av morgondagens energilösningar.
På driftenheten förenar vi modern teknik med djup kompetens och erfarenhet för att skapa bästa möjliga drift, förvaltning och planering av elnätet. Du blir en del av ett sammansvetsat och prestigelöst team där samarbete, ansvar och service genomsyrar arbetssättet - och där varje medarbetares bidrag är viktigt.
Driftenheten består av åtta engagerade kollegor med olika specialistkunskaper, och du kommer att arbeta i nära samverkan med övriga avdelningar inom affärsområde Elnät. Det ger dig en bred helhetsbild, goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet att verkligen göra skillnad.
Vill du arbeta med samhällsviktig infrastruktur, i en organisation som kombinerar stabilitet med framtidsfokus? Då ser vi fram emot din ansökan.Dina arbetsuppgifter
Som driftingenjör hos Karlstads Energi får du en varierad och stimulerande roll där du ansvarar för att säkerställa en trygg, säker och effektiv elförsörjning för Karlstads invånare. Din vardag präglas av en blandning av driftledning, avbrottsplanering och utveckling av underhållsprogram för elnätets alla delar, från lågspänningsnät på 0,4 kV upp till högspänning på 130 kV.
Du kommer att vara delaktig i att ställa krav vid kundanslutningar, ge tekniskt stöd till kollegor och bidra i interna utvecklings- och investeringsprojekt som stärker nätets kapacitet och långsiktiga hållbarhet. Rollen omfattar även myndighetsrapportering och kan på sikt innebära att du ingår i vår beredskapsorganisation som vakthavande ingenjör, där din insats är avgörande för att säkerställa hög tillgänglighet i elnätet dygnet runt.
Säkerhet är en självklar och central del i allt arbete, och du blir en del av en arbetsmiljö där ansvarstagande, samarbete och ständig utveckling står i fokus. Rollen erbjuder både utmaningar och möjligheter att växa, samtidigt som du bidrar till att skapa en hållbar och effektiv energiförsörjning för framtidens Karlstad.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en elingenjörsutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. För att lyckas i rollen är det meriterande att du har minst tre års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och en god teknisk förståelse. Du har vana vid datorer och behärskar Office-paketet väl, vilket underlättar ditt dagliga arbete och möjliggör effektiv samverkan med kollegor och externa kontakter.
Erfarenhet från regionnät, drift och felavhjälpning inom elnätsdistribution, arbete med kontrollutrustning och fjärrkontroll, selektivplaner samt beredning, projektering eller projektledning inom elnät är särskilt meriterande. Genomförda utbildningar inom ESA och relevant EBR ses också som värdefulla tillgångar i rollen.
Som driftingenjör hos Karlstads Energi förväntas du ta stort ansvar för ditt arbete och visa både engagemang och initiativförmåga. Du har en god social förmåga och kan bygga och upprätthålla starka relationer både inom teamet och med externa samarbetspartners. Rollen kräver att du är flexibel, metodisk och kan hantera situationer med flera samtidiga aktiviteter utan att kompromissa med noggrannheten. Du trivs i en roll där självständighet kombineras med teamarbete och ser samarbete som en nyckel till framgång.
Körkort B är ett krav, och god svenska och engelska i tal och skrift är nödvändigt. En provanställning på sex månader kan komma att tillämpas.
Hos Karlstads Energi blir du en del av en arbetsplats som värnar både din professionella och personliga utveckling. Vi erbjuder flexibla arbetstidslösningar, friskvårdsbidrag, gym och massage, samt stöd för att delta i motionslopp. Vi satsar på gemenskap genom personalaktiviteter och verksamhetsdagar där du får vara med och forma framtidens Karlstad.
Som driftingenjör blir du en nyckelspelare i arbetet för en hållbar framtid, och tillsammans arbetar vi mot vår vision att vara den ledande kraften för ett hållbart, uppkopplat och avkopplat liv. Inför anställning genomförs alkohol- och drogtest, och giltig legitimation krävs vid intervju. Välkommen att växa med oss och göra skillnad!
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
