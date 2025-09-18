Driftingenjör
Svenska Kraftnät / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
2025-09-18
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
På division System får du arbeta med elsystemets mest spännande utmaningar - från drifttimmen här och nu till planeringen 40 år framåt. Den stora komplexiteten och utvecklingsmöjligheterna gör vårt arbete både stimulerande och betydelsefullt. Här får du ett unikt helhetsperspektiv på elsystemet och samarbetar nära kollegor för att säkerställa en trygg, hållbar och effektiv elförsörjning.Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Vi söker nu driftingenjörer som vill bli en nyckelspelare i energiomställningen. Beroende på din erfarenhet och bakgrund kommer rollen inriktas mot kortsiktig driftplanering nära den operativa driften, eller mot långsiktig avbrottsplanering kopplat till årsplanering och långsiktiga projekt för nätutbyggnad. Oavsett inriktning börjar du alltid i den kortsiktiga driftplaneringen för att bygga förståelse och kompetens om arbetets förutsättningar innan du fördjupar dig inom ditt område.
Den kortsiktiga driftplaneringen fokuserar på avbrott och elektriska arbeten nära och med spänning under innevarande och kommande två veckor med särskild vikt vid prioritering av avbrott och elektriska arbeten. Här krävs nära samverkan inom driftavdelningen och med andra enheter på Svenska kraftnät, samt planering och upprättande av driftordrar för kopplingar i elnätet.
Den långsiktiga avbrottsplaneringen sträcker sig från tre veckor upp till flera år och innebär koordinering av alla avbrottsbehov, både internt och externt. Rollen innefattar även deltagande i elanläggningsprojekt under planering, genomförande och driftsättningar, samt planera och upprätta driftordrar för kopplingar i elnätet. Även här kommer du att samverka inom driftavdelningen och med andra enheter på Svenska kraftnät.
I rollen som Driftingenjör kommer du att få bygga en stark plattform för fortsatt utveckling inom enheten, avdelningen Drift eller vidare inom Svenska kraftnät. Du kommer få djupa kunskaper om transmissionsnätets uppbyggnad, elsäkerhet och den operativa driften samtidigt som du får inblick i många av de verksamheter vi samverkar med. Här får du möjlighet att bidra till ett av samhällets viktigaste uppdrag - att säkra Sveriges elförsörjning och möjliggöra elektrifieringen av landet.
Du kommer att tillhöra enheten Driftplanering som idag består av 15 medarbetare som ansvarar för planering och koordinering av avbrott samt elsäkerhetstekniska förberedelser för elektriska arbeten på transmissionsnätets anläggningar. Enheten deltar även i Svenska kraftnäts projekt och program för utbyggnad av elnätet. Arbetet är varierande och innebär många kontaktytor mot drift och underhåll, nätutbyggnadsprojekt och elsäkerhetsspecialister och regleras till viss del av europeiska lagkrav.
Om dig
Skallkrav:
Då rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, söker vi dig som har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du är flexibel, prestigelös och fokuserad på det gemensamma målet. Som Driftingenjör behöver du kunna planera, organisera och prioritera ditt arbete effektivt. Du är ansvarstagande, slutför det du påbörjat och håller deadlines. Vi söker även dig som är lösningsfokuserad och har förmågan att snabbt identifiera problem och ta fram effektiva lösningar. Med ett praktiskt och målinriktat arbetssätt bidrar du till framdrift även i utmanande situationer. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du högskoleingenjörsexamen eller yrkeshögskoleexamen med relevant inriktning för tjänsten som exempelvis elkraft alternativt motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer likvärdig. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och i skrift på svenska och god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på engelska.
Vi ser det som meriterande om du har:
• arbetslivserfarenhet inom operativ drift, driftplanering och/eller avbrottsplanering elnät, produktion och konstruktion eller byggande och underhåll av högspänningsanläggningar
• kunskap om elsäkerhetsregelverk, inklusive starkströmsföreskrifter, elstandarder och elsäkerhetsanvisningar (ESA).
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbetet kan finnas del av tid beroende på verksamhetens behov och arbetsuppgifterna
• Resor kan förekomma några dagar om året, huvudsakligen i norden
• Sista ansökningsdag 9 oktober 2025, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev
• Tjänsten avser en tillsvidareanställning men provanställning kan komma att bli aktuellt
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Elia Elia tel. nr. 010-350 91 53, och vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Karin Segerholm, tel. nr. 010-475 99 77. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
Fast lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9516127