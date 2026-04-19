Driftig restaurangansvarig

2026-04-19
Restaurangchef till Solstickan i Mellbystrand - sommarjobb nära havet
Vill du arbeta i en inspirerande miljö bara ett stenkast från stranden? Nu söker Solstickan i Mellbystrand en engagerad restaurangchef till sommarsäsongen - en nyckelperson som vill vara med och skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster. Det finns goda chanser till förlängning av denna tjänst.
Om rollen
Som restaurangchef hos oss får du ett varierande och kreativt arbete där ingen dag är den andra lik. Du ansvarar för den dagliga driften, bidrar med idéer kring mat och bakning och är en viktig del i att skapa en välkomnande atmosfär för våra gäster.
Vi söker dig som
Är minst 18 år
Har en positiv inställning och tar ansvar
Är serviceinriktad, självgående och flexibel
Har ett intresse för matlagning och bakning
Trivs med ett högt tempo och att ha många uppgifter igång samtidigt
Tidigare erfarenhet inom restaurang, service eller reception är meriterande, men vi värdesätter framför allt din personlighet och ditt engagemang.
Vi erbjuder
Ett roligt och utvecklande sommarjobb i en unik miljö
Varierande arbetsuppgifter och stort eget ansvar
En inkluderande arbetsplats med härlig teamkänsla
Värdefull erfarenhet för framtiden
Anställningsvillkor
Arbetstider: Dag, kväll och helg (varierande)
Omfattning: Sommarjobb / extra
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt avtal
Om Solstickan
Solstickan ligger endast 150 meter från havet och Sveriges längsta sandstrand. Här möts du av en idyllisk miljö med närhet till både strand och sanddyner. På området finns hotell, vandrarhem och loftstugor samt restaurang, spa, konferensmöjligheter och event som bröllop och fester.
Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen att bli en del av vårt team och upplev sommaren på Solstickan i Mellbystrand.
För frågor om tjänsten, kontakta: [ange kontaktuppgifter] Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Ansökan sker genom mail
E-post: info@solstickan.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Solstickan". Arbetsgivare Sweprima AB
(org.nr 556593-3354)
Kustvägen 152 (visa karta
)
312 61 MELLBYSTRAND Jobbnummer
9862843